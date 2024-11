Libri. Marina Tognotti presenta “Omicidio al monastero. La seconda indagine del commissario De Falco”

È fine estate, il caldo si fa ancora sentire e per il commissario De Falco è l'inizio di un'altra indagine, e di un altro incubo. In un monastero di campagna, un luogo che agli occhi di tutti appare quieto e sicuro, luogo di fede e di preghiere leggere come aliti di vento, è stato compiuto un terribile delitto. Una ragazzina giace senza vita sulla terra ancora calda del giardino. Per De Falco si tratta di un caso complicato, per l'atrocità con cui l'assassino si è accanito sulla vittima – atrocità alla quale si stenta a credere – e per quel passato che ancora gli stringe la gola e il cuore. Al suo fianco, ancora una volta la Dottoressa Dolce, desiderata e irraggiungibile, e l'intero commissariato. Una vicenda amara e melanconica che ricorderà al Commissario quanto il male e la crudeltà si possano annidare nei luoghi e nelle persone più impensate e di come anche coloro che consideriamo i nostri porti sicuri possano portarci inesorabilmente alla deriva.

Marina Tognotti, livornese, laureata in Sociologia presso l’università “Carlo Bo” di Urbino, è stimato dirigente scolastico in un istituto di Cecina, Counselor, docente di Sociologia delle Emozioni e della Devianza.

