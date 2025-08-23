Libri. Max De Paz presenta “Mendicare” al Chioschino di Villa Fabbricotti

Martedì 26 agosto alle 18.30 al Chioschino di Filippo Brandolini, Villa Fabbricotti Max De Paz presenta “Mendicare” (Nottetempo). Introduce Andrea Raspanti, assessore alle politiche sociali del Comune di Livorno.

Nuovo appuntamento letterario al Chioschino di Filippo Brandolini presso la Villa Fabbricotti. in collaborazione con Libreria Feltrinelli Livorno, con un autore internazionale, Maz De Paz, giovanissimo autore parigino, classe 2002, con origini paterne livornesi, che presenterà il suo folgorante romanzo d’esordio “Mendicare” edito in Francia dalla prestigiosissima casa editrice Gallimard.

In caso di maltempo, la presentazione si svolgerà all’interno della Libreria Feltrinelli via di Franco 12.

Il Quinto arrondissement, il più antico di Parigi, è quello dei resti romani, del Panthéon, della Sorbona. Oggi, dice il giovane narratore di questo brillante romanzo d’esordio, lo riconosci invece dai borghesi ricchi e dal prestigio del denaro che ha scalzato quello della storia. Guardando bene, però, qualcosa stride ai margini del quadro: il quartiere è pieno di esclusi e drop-out – senzatetto, barboni, mendicanti che vivono per strada e intralciano i passanti coi loro cartoni unti e i loro fagotti. Il ragazzo è uno di loro, ha vent’anni e già una storia pesante alle spalle: un fratello maggiore rovinato dal crack, una casa popolare da cui la sua famiglia è stata sfrattata, una madre che non sa più dove sia. “Così ho finito per appoggiare il culo a terra. Poi le gambe, la spalla, la guancia”. Sull’asfalto della strada stringe rapporti tragicomici di sopravvivenza e complicità: con i suoi sgangherati compagni di elemosina guarda il mondo che finge di non vederli o non li vede proprio, e quelli che con una moneta si ripuliscono la coscienza. Ci sono giorni migliori, in cui una gaufre al cioccolato ha il sapore di una gioia ritrovata, e quelli peggiori, in cui la miseria abbrutisce e basta. Fin quando non incontra quello che sembra un mucchio di cappotti informe ed è invece Élise, una senzatetto anche lei, con cui trova qualcosa di luminoso, di caldo, che somiglia all’amore e alla voglia di combattere per uscire da “questo gran bordello, insieme”.

Mendicare” è il monologo intenso, dolce quanto disperato, di un giovane emarginato che urla dal fondo della città (Parigi), dal luogo che per lui è solo sopravvivenza e nel quale cerca di ritrovare qualcosa di luminoso, la voglia di combattere per uscire fuori dall’inferno.

Max De Paz, è nato nel 2002, vive e lavora a Parigi, dove ha studiato Filosofia e Scienze sociali all’École Normale Supérieure Paris-Saclay. Mendicare è il suo romanzo d’esordio, pubblicato in Francia da Gallimard.

