Libri. Menzione d’onore per Amarante al “Premio Caravaggio”

Tra le tante opere, nella sezione di narrativa edita d’emozione, Gennaro ha ricevuto dalla giuria, presieduta da Laura Pieroni e dall’Associazione Culturale 'Metamorphosis', un premio speciale: una menzione d’onore

Gennaro Amarante, scrittore livornese esordiente, autore del romanzo “Il cuore della parte giusta” (Portoseguro Editore), già classificato tra i selezionati nella IX edizione 2022 del Premio Internazionale di Letteratura “Città di Como”, è stato premiato al Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia Argentario 2023 – Premio Caravaggio.

Il 14 ottobre si è svolta a Porto Ercole nell’esclusiva località balneare dell’Argentario, la premiazione della VII edizione del prestigioso concorso letterario, a cui hanno partecipato numerose opere edite e inedite, la cui manifestazione richiama ogni anno scrittori famosi, studiosi, ma anche autori emergenti.

Tra le tante opere, nella sezione di narrativa edita d’emozione, Gennaro ha ricevuto dalla giuria, presieduta da Laura Pieroni e dall’Associazione Culturale ‘Metamorphosis’, un premio speciale: una menzione d’onore.

Il romanzo è ambientato a Pioppi, un piccolo borgo marinaro della costiera cilentana, già citato da alcuni scrittori, tra i quali ricordiamo Giuseppe Ungaretti nell’opera: “Viaggio al Sud”.

La narrazione si svolge in luoghi e su archi temporali differenti, due storie parallele che si fondono, tessendo un intricato intreccio di amore e di indomabile spirito di umanità. La trama presenta due soldati rinchiusi in un campo di prigionia, incapaci di immaginare un futuro per se stessi e per le loro famiglie. Le loro vite sono dipinte in netto contrasto con la storia d’amore di Giovanni e Dora, due personaggi che riescono ancora a intravedere uno spiraglio di speranza nel futuro, trasformando la loro storia in un ardente desiderio di riscatto. In un mondo dilaniato dalla violenza, in cui la regola principe è l’arroganza, la mitezza dell’uomo è ritenuta un difetto, ma l’autore riesce a tratteggiare egregiamente i paesaggi, che si fondono con attenta descrizione ai sentimenti dei personaggi, testimoniando come la resilienza dello spirito possa superare tutte le avversità della vita, con quella capacità umana di risorgere dalle ceneri. In questo scenario, la scelta del cuore rappresenterà l’unico valore assoluto, e allora siamo invitati tutti a navigare sull’onda delle emozioni di questo talentuoso scrittore.

Condividi: