Libri. “Mor: Storia per le mie madri” al circolo Arci Di Sorco

Sabato 16 marzo, alle 17.30 al circolo Arci Di Sorco (via S. Jacopo in Acquaviva, 86), si terrà la presentazione del libro "Mor: Storia per le mie madri" (ADD editore) di Sara Garagnani

Sabato 16 marzo, alle 17.30 al circolo Arci Di Sorco (via S. Jacopo in Acquaviva, 86), si terrà la presentazione del libro “Mor: Storia per le mie madri” (ADD editore) di Sara Garagnani.

Mor è un affresco familiare che si sviluppa attraverso la storia di quattro generazioni di donne, tra Svezia e Italia.

Con il dipanarsi delle vicende, l’autrice racconta come i traumi non elaborati si possano trasmettere di generazione in generazione, di madre in figlia, come un testimone che passa di mano in mano. La violenza psicologica e talvolta fisica si propaga, generando depressione, dipendenze, manie di perfezionismo, ossessioni, ricatti, segreti… anche a distanza di generazioni. Il libro sarà presentato attraverso un dialogo tra l’autrice e Valentina Spagnoli.

Questa presentazione rientra nel percorso “Dialoghi intergenerazionali”, un progetto approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e della Regione Toscana che vuole contribuire al consolidamento di un welfare di comunità che abbia come parola chiave lo “scambio intergenerazionale”. Il progetto mira a ridurre la distanza, sociale e culturale che si è venuta a creare tra le generazioni attraverso la costruzione di spazi che possano essere una opportunità di apprendimento, scambio e crescita. Luoghi e percorsi dove giovani e anziani possano ritrovarsi a trattare temi di interesse comune con visioni diverse ma, forse, complementari. Il progetto sarà realizzato nel corso di tutto il 2024 e prevede presentazioni di libri, workshop e molto altro per discutere insieme di ambiente, pedagogia, adolescenza e partecipazione. Progetto realizzato da Arci Livorno insieme a associazione Nesi/Corea, Arcigay Livorno, Legambiente Livorno circolo “Luciano De Majo”, Associazione Nesi/Corea e Uni Info News.

Condividi:

Riproduzione riservata ©