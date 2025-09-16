Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova. A ottobre arriva “Raccontami una storia”

Tra il 4 ottobre e l’8 novembre, nella Sala degli Archi all’interno della Fortezza Nuova, a Livorno, verranno presentati quattro libri pubblicati recentemente da Sillabe, ma non si tratterà di semplici presentazioni davanti al pubblico

Quattro appuntamenti per bambini e bambine, quattro laboratori tra letteratura, arte e divertimento. È in arrivo “Raccontami una storia. Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova”, rassegna a cura della casa editrice livornese Sillabe. Tra il 4 ottobre e l’8 novembre, nella Sala degli Archi all’interno della Fortezza Nuova, a Livorno, verranno presentati quattro libri pubblicati recentemente da Sillabe, ma non si tratterà di semplici presentazioni davanti al pubblico: ogni appuntamento – sempre di sabato, a partire dalle 15 – sarà infatti arricchito da un’attività o un gioco per i più piccoli.

Il progetto è nato dalla collaborazione tra la casa editrice Sillabe, una delle più importanti realtà italiane per i servizi legati all’arte e impegnata da quasi trent’anni fra editoria e merchandising, e la società Fortezza Village, che gestisce la Fortezza Nuova. Una sinergia finalizzata alla valorizzazione della storica fortificazione livornese e avviata già nei mesi scorsi, con la realizzazione – da parte di Sillabe – di una linea di merchandising dedicata alla Fortezza Nuova e attualmente disponibile al bookshop della struttura.

Il programma di “Raccontami una storia. Libri, musica e giochi in Fortezza Nuova” si aprirà sabato 4 ottobre con la presentazione del libro illustrato “Gio e Fattori”, nato dalla passione di Giovanni Fattori per i cappelli e pubblicato in occasione della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, attualmente in corso al Museo Fattori di Livorno. Nel testo – attraverso gli occhi e la sensibilità di una ragazza di 12 anni, Blu Sinatti, accompagnata dalle illustrazioni di Ilaria Manetti – uno dei cappelli preferiti di Giovanni Fattori diventa simbolo di quanto sia importante non fermarsi alle apparenze. Durante l’appuntamento in Fortezza Nuova, l’autrice sarà intervistata da Elaide Garufi, la 15enne che a maggio ha organizzato a Livorno il Démadé Festival, il primo festival di letteratura per ragazzi e ragazze. La giornata sarà arricchita da un laboratorio creativo con l’artista Matteo Giuntini.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 18 ottobre, quando verrà presentata un’altra novità del catalogo Kids di Sillabe, “Raccontami una favola”, a cura di Giulia Bastianelli con illustrazioni di Lorenzo Pagliarella. Il volume presenta le favole di Esopo, accompagnate da splendide immagini, e offre ai bambini e alle bambine una serie di spunti per le loro avventure quotidiane. In occasione della presentazione in Fortezza Nuova, i più piccoli potranno anche partecipare a un laboratorio di acquerello con l’illustratore del libro. Prevista anche un’esposizione delle illustrazioni presenti nel volume, oltre alla lettura delle favole da parte dell’autrice.

Sabato 25 ottobre sarà invece il turno di “Semplicemente Giacomo Puccini”, un viaggio di tre bambini alla scoperta del Maestro. Il libro, a cura di Alexandra Onorato con illustrazioni di Roberto Zambaldo, racconta la vita e le opere più famose di Puccini, da Turandot a Madama Butterfly. Alla presentazione del volume – oltre all’autrice – parteciperà anche Nicholas Ori, 9 anni, attivo sui social come Nicopuntoit, protagonista del podcast “Il Babysitter” con Paolo Ruffini e grande appassionato di Puccini: i due saranno in dialogo con il maestro Mario Menicagli, compositore e direttore d’orchestra. Il pomeriggio in Fortezza Nuova sarà inoltre accompagnato dall’ascolto di alcune melodie pucciniane.

A chiudere il programma, nel pomeriggio di sabato 8 novembre, sarà “Tartadoro e la più grande delle magie”. Il volume, a cura di Julie Santoro con illustrazioni di Lisa Cei, racconta il viaggio di tre amici alla scoperta del mondo marino insieme alla tartaruga “Tartadoro”. Si tratta di una fiaba, realizzata da Sillabe in collaborazione con il Dipartimento didattico-scientifico dell’Acquario di Livorno, per far riflettere i più piccoli sulla conservazione del mondo marino. Alla presentazione del libro parteciperà Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico dell’Acquario di Livorno, che sarà protagonista di un intervento speciale sulle tartarughe e organizzerà un gioco a squadre per una giornata unica tra scienza e divertimento.

Il programma completo:

Sabato 4 ottobre, ore 15

“Gio e Fattori” di Blu Sinatti con illustrazioni di Ilaria Manetti

Intervista di Elaide Garufi a Blu Sinatti

Laboratorio creativo con Matteo Giuntini

Sabato 18 ottobre, ore 15

“Raccontami una favola” di Giulia Bastianelli con illustrazioni di Lorenzo Pagliarella

Lettura delle favole con Giulia Bastianelli

Esposizione delle illustrazioni e laboratorio di acquerello con Lorenzo Pagliarella

Sabato 25 ottobre, ore 15

“Semplicemente Giacomo Puccini” di Alexandra Onorato con illustrazioni di Roberto Zambaldo

Mario Menicagli in dialogo con Alexandra Onorato e Nicholas Ori (Nicopuntoit)

Ascolto delle melodie pucciniane

Sabato 8 novembre, ore 15

“Tartadoro e la più grande delle magie” di Julie Santoro con illustrazioni di Lisa Cei

Intervento di Giovanni Raimondi sulle tartarughe

Gioco a squadre

Condividi:

Riproduzione riservata ©