Libri. “Nastri per Cappelli – Nove racconti” di Simone Consigli

Venerdì 20 giugno, alle ore 18.00, da Mondadori Bookstore, via Grande, 197, Simone Consigli presenta il suo libro “Nastri per Cappelli – Nove racconti” (Erasmo Libri – Edizioni Del Boccale. Giugno 2024); con l’autore, Roberto Tessari.

Ogni nastro un cappello, nove racconti di fantasia, uno diverso dall’altro, tra spaccio di stupefacenti, amore, drammi e tradimenti, noir, poesia, romanticismo e un pizzico di psichedelia, oltre a un monologo di un moderno e arrabbiatissimo Pifferaio Magico alle prese con il Coronavirus invece che con la Peste. È, questa, la trattazione in sintesi del libro, dove ogni racconto, come i nastri per cappelli, è una decorazione estetica della realtà; nove storie, fantasiose, tristi, altro, in parte autobiografiche e un po’ anche per prendersi in giro.

Simone Consigli, nato a Livorno nel 1976, giornalista pubblicista, ha collaborato con il quotidiano Il Tirreno e con varie testate on-line: “Costa Ovest”, “L’Osservatore di Livorno”, “Toscana News 24”. Ha svolto attività di addetto stampa nell’ambito della comunicazione politica e dello spettacolo. “Nastri per cappelli” è il suo primo libro.

