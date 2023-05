Libri, “Nervature” poesie di Marco Corbi. Domenica 14 incontro con l’autore

MdS presenta “Nervature” poesie di Marco Corbi. Il dialogo-incontro con l’autore avverrà domenica 14 maggio insieme a Francesco Mencacci, direttore della ormai nota e apprezzata scuola di scrittura creativa Carver, e Fabio della Tommasina che ha curato l’editing del libro per MdS Editore. Appuntamento alle 18 nei locali della Villa del Presidente, in via Marradi 116 a Livorno.

IL LIBRO – Marco Corbi “corteggia da anni la poesia, e lo fa con una grazia da ballerino del Bolshoi” scrive con la consueta sagacia Francesco Mencacci nella prefazione all’ultima silloge di poesie dello scrittore livornese giunto alla terza prova dopo “Zero” ed “Eptagoni”. A nove anni di distanza dalla prima raccolta Marco Corbi ci riporta nel suo mondo poetico che è al tempo stesso verticale e caleidoscopico; qui l’autore unisce la forma lirica alla prosa e a testi sperimentali, accomunati tutti dalla ricerca del senso ultimo del segno linguistico. Un linguaggio, quello di Corbi, sempre a levare, dove in fondo ad ogni scavo troviamo l’uomo con la sua fragilità, la sofferenza che non salva nemmeno il genio e che ci rivela per ciò che siamo: “il sogno di un’ombra”, secondo la nota Pitica del Poeta Greco Pindaro. Come detto, c’è anche altro: da rime cercate ad haiku, agli eroi del calcio viste con l’emozione delle figurine Panini dell’infanzia. Ma nelle sue schegge di memoria, nei suoi amori, nelle città vissute, Corbi non dimentica L’altro, e non si volta dall’altra parte. Il racconto del 2018, Borjomi, già presente in Eptagoni e che l’editore ha voluto riproporre, esprime bene l’orrore per la guerra, quale che sia il nucleo centrale di cui si nutrono i conflitti, e la violenza crudele e gratuita che sempre cela interessi non confessati.

L’AUTORE- Marco Corbi è nato nel 1968 a Livorno dove risiede. Ha vissuto a lungo a Londra, Roma e Milano. Scrive poesie, racconti, testi sperimentali molti dei quali pubblicati in antologie e riviste letterarie. Si forma alla Scuola Carver di Livorno. L’incontro con MdS Editore è del 2013 e l’anno dopo esce la silloge poetica Zero, che ottiene un vasto successo di pubblico e viene presentata ed inserita nel Catalogo ufficiale al Salone del Libro di Torino 2015. Sempre con MdS pubblica la silloge Eptagoni 2018. Nervature è la sua terza raccolta.

