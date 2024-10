Libri, “Novelle per un anno” di Dario De Marco

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo. Venerdì 18 ottobre, alle 18, nell’Aula Magna della sede di piazza Vigo, 1, verrà presentato il libro “Novelle per un anno” di Dario De Marco, edito da Wojtek. A dialogare con l’autore sarà Francesca Cordì, docente dell’istituto.

L’evento è organizzato in collaborazione con Erasmo Libri.

“Novelle per un anno” è il progetto che Pirandello non riuscì a portare a termine: scrivere un racconto per ogni giorno dell’anno. Dove il maestro della short story italiana ha fallito, De Marco, con una certa faccia tosta, tenta l’impresa: un libro di 365 racconti (più uno per i bisestili).

Però da Pirandello è passato un secolo, in cui è successo di tutto: avanguardie e neoavanguardie, postmodernismo e social network. Perciò le novelle sono diventate 9L: si sono polverizzate, rimpicciolite a livello subatomico, disperse in mille forme, sono esplose nel nonsense. Invenzioni in formato mignon, che utilizzano le forme più disparate: flash story di fantascienza, dialoghi nel buio, finte recensioni, soggetti cinematografici, pagine di diario vergate da malati di Alzheimer, koan zen, fumetti, haiku, fotografie, poesie combinatorie, storie che avvengono solo su social. Numi tutelari: Manganelli, Monterroso, Davis, Charms, Atwood, Buzzati e Cortázar.

Dario De Marco, giornalista, ha pubblicato romanzi (“Non siamo mai abbastanza”, 66thand2nd, 2011), non fiction (“Mia figlia spiegata a mia figlia”, Liberaria, 2014), saggi (“Alla ricerca della pizza perfetta”, 66thand2nd, 2021), ma ha sempre scritto solo racconti. “Storie che si biforcano” è uscito con Wojtek nel 2021. “Novelle per un anno” sarà il suo ultimo libro.

INFO: [email protected]

