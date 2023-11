Libri. Oggi “Canti di Natale fantastici” di Giulia Pratelli alla Feltrinelli

Venerdì 24 novembre alle 18 nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di via di Franco, 12. Giulia Pratelli presenta “Canti di Natale fantastici” (Iacobelli editore). Con la partecipazione di Flavia Russo.

Canti di Natale fantastici di Giulia Pratelli, con la prefazione di Paola Gallo, è un libro che scandisce l’attesa del Natale (o accompagna qualsiasi periodo dell’anno) in 24 capitoli da centellinare uno al giorno, al ritmo del calendario dell’’avvento, o da leggere tutti d’un fiato. Una canzone alla volta, spaziando tra brani della tradizione e uscite recenti, versioni tradizionali e interpretazioni inaspettate, ogni capitolo racconta pillole di storia, aneddoti e curiosità sulle origini dei canti tematici e delle nostre tradizioni natalizie.

“Questa è una raccolta, ovviamente personale e parziale, ma, almeno nell’intenzione, il più possibile attenta alle diverse sfumature di quel mondo incredibilmente vasto che sono i canti a tema natalizio – racconta Giulia Pratelli – Curiosando tra libri, ascolti e riscoprendo antiche tradizioni ho iniziato a raccogliere un piccolo bagaglio di aneddoti e storie che ho deciso di condividere dando vita ad un piccolo calendario dell’avvento: 24 caselle che nascondono altrettante canzoni. Un’avventura nata per gioco, nei pochi secondi delle storie di un social, per poi trasformarsi in un programma radiofonico e diventare, finalmente, carta stampata perché “resister non si può” alla magia di un periodo dell’anno che, nonostante tutto, porta con sé un’atmosfera unica e ha un posto speciale nel cuore di molti di noi”.

