Libri. Pacini presenta “E mi vieni a trovare”

L’Associazione Vivi Antignano in collaborazione con Polisportiva Virtus Livorno organizza per venerdì 11 aprile alle ore 18 la presentazione del libro di Renzo Pacini “E mi vieni a trovare”. Il ritrovo è al Campo sportivo Busoni in via Sernesi di Banditella ad Antignano

L’Associazione Vivi Antignano in collaborazione con Polisportiva Virtus Livorno organizza per venerdì 11 aprile alle ore 18 la presentazione del libro di Renzo Pacini “E mi vieni a trovare”. Il ritrovo è al Campo sportivo Busoni in via Sernesi di Banditella ad Antignano.

Questo luogo, per lunghi anni abbandonato e degradato, sta ritrovando nuova vita dopo l’assegnazione della sua gestione alla Virtus Livorno: Nella proposta che ha permesso alla società di vincere la gara c’è infatti il progetto e l’impegno di promuovere, oltre alle pratiche sportive (non solo calcio) anche momenti di aggregazione, culturali e di socialità

Ecco quindi che si parte con questo primo evento, anche se molti lavori sono ancora da fare.

E’ un noir ambientato tra Ardenza, Banditella e Montenero in cui si racconta la storia di Fulvio giovane e tenace musicista che pagherà il suo successo molto caro, tra conflitti e sofferenze, attraversando i quali ritroverà la sua vera strada.

Un libro che parla di musica e canta la musica. Infatti attraverso QR code collegati presenti in vari capitoli si possono ascoltare brani composti da Stefano Zocco Pisana proprio appositamente. Sarà una serata molto vivace e varia , con giro pizza finale per cui occorre prenotarsi al 3716139423

Condividi:

Riproduzione riservata ©