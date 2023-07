Libri. “Pazza storia di noi due” di Carlo Banchieri

Libero Marzetto è una sfida letteraria, un progetto unico perché ogni storia nasce dall'ascolto di una canzone e ogni libro esce con tiratura limitata in 149 copie numerate. Ogni copia è accompagnata da the, tisane, incensi e segnalibri

Esce per Libero Marzetto, marchio editoriale di Edizioni La Gru, il romanzo breve “Pazza storia di noi due” di Carlo Banchieri.

Libero Marzetto è una sfida letteraria, un progetto unico perché ogni storia nasce dall’ascolto di una canzone e ogni libro esce con tiratura limitata in 149 copie numerate. Ogni copia è accompagnata da the, tisane, incensi e segnalibri.

La storia è ambientata in una piccola città di provincia che si affaccia sul mare, dove il rude Corrias fa il suo lavoro da poliziotto con la delusione di chi avrebbe voluto di più dalla vita e dalla carriera.

E quando Mauro Gilima perde il lavoro, crollano le ultime roccaforti di sicurezza che gli erano rimaste e il suo mondo implode nella più profonda disperazione.

Teme di perdere anche suo figlio Iacopo, un ragazzo con un disturbo dello spettro autistico, che è il suo unico scoglio in mezzo alla tempesta.

Un figlio ritrovato e un lavoro perduto lo spingono ad un senso di incompiuto e ad un bisogno di fare i conti con la parte più profonda di sé. La storia è liberamente ispirata a Patience, brano del 1988 registrato dai Guns ‘n Roses.

Per maggiori info: https://www.edizionilagru.com/libero-marzetto/360-pazza-storia-di-noi-due-9791280601186.html

