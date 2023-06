Libri. Presentazioni di “La Barca a dondolo” e “Certo, i randagi sono un’altra cosa”

Giovedì 15 giugno, alle ore 18.00, al Caffè Il Palcoscenico di piazzetta Goldoni, appuntamento con il libro di Glauco Fallani La Barca a Dondolo – Poesie 1971-2022 (Edizioni Del Boccale – 2013). Converserà con l’autore la scrittrice Laura Paggini.

“Ogni volta che mi sono imbattuto in cose o fatti stimolanti, capaci di suscitare emozioni, li ho annotati sul mio taccuino con semplicità ed anche verità, misurando e ritmando le parole, cercando il più possibile di avvicinarmi alla bellezza… – scrive Falleni nell’introduzione, e prosegue – L’obiettivo è suscitare emozione, commuovere il cuore e mettere in moto l’immaginazione più volte possibile prima del buio, prima di ritrovarsi a verificare di persona che cosa effettivamente ci sia al di là dal muro bianco. E adesso, che di nuovo mi trovo ad essere solo, ben consapevole di aver già consumato gran parte della strada a me concessa, metto mano a quello stesso taccuino per leggerlo al contrario, per ripercorrere le orme che, belle o brutte che siano state, mi han portato fino a qui”.

Venerdì 16 giugno, alle ore 18.30, alla Bottega del Caffè, viale Caprera, 35, sarà presentato il libro postumo di Giuliano Bonaccorsi Certo, i randagi sono un’altra cosa (Edizioni Erasmo – 2023), 50 racconti scritti da Bonaccorsi nel corso degli anni, in particolare nella collana QWERTY di Erasmo Libri. Presentano Paola Pasqui e Raffaele Palumbo.

Così scrive di lui l’attrice e scrittrice Paola Pasqui: “Chi si appresta a leggerlo e non ha conosciuto personalmente l’autore, verrà trascinato e travolto da una scrittura mai verbosa e artificiosa, uno stile che arriva dritto al succo della questione, e al cuore. Il registro paradossale, utilizzato a più riprese, la lingua padroneggiata e piegata alle esigenze narrative, tutto concorre a pennellare con precisione e storie e personaggi che non si dimenticano facilmente, a farci affezionare, o a prendere pervicacemente in antipatia, l’uno o l’altro.

Per chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene, questa lettura è l’occasione per stare un altro po’ con lui, con la sua risata di pancia, con le sue gambe lunghe come il cielo. Per chi lo conosce adesso, leggendone le parole, rimarrà il rammarico per non averlo conosciuto di persona”.

