Libri. “Progetto Liberty. Ballata per eroi misconosciuti”

A metà strada tra l’interpretazione poetica e la descrizione narrativa, Progetto Liberty è un’opera innovativa e coraggiosa che rende onore a tanti uomini e donne i cui nomi ed il cui contributo, durante la Seconda Guerra mondiale, è rimasto nell’ombra

venerdì 30 gennaio ore 18

Presso Libreria Feltrinelli Livorno, via di franco 12

Presentazione del libro di Eugenio Lorenzini

“Progetto Liberty. Ballata per eroi misconosciuti” edito da Genesi

Presenta Cristina Grieco

A metà strada tra l’interpretazione poetica e la descrizione narrativa, Progetto Liberty è un’opera innovativa e coraggiosa che rende onore a tanti uomini e donne i cui nomi ed il cui contributo, durante la Seconda Guerra mondiale, è rimasto nell’ombra: si tratta di coloro che realizzarono il più grande progetto di costruzioni navali mai intrapreso dall’umanità, oltre 2700 navi da carico prodotte in meno di 3 anni, che permisero il trasporto di ogni genere di merci dagli Stati Uniti verso l’Europa, l’Unione Sovietica ed i fronti del Pacifico. L’opera si divide in due parti: nella prima (24 capitoli brevi) si incontrano personaggi realmente esistiti: Winston Churchill, Emory Land (responsabile della US Maritime Commission), Cyril Thompson (progettista), Henry Kaiser (imprenditore). Nella seconda parte (36 capitoli brevi) i protagonisti sono di fantasia, ma verosimili: Emma e Norma, due donne lavoratrici in uno dei cantieri dove furono prodotte le Liberty, e Jesse, un ragazzo afroamericano imbarcato su una Liberty

Eugenio Lorenzini è un ingegnere elettronico di 59 anni, manager in una grande azienda manifatturiera, e si è sempre interessato di questioni navali. Il nonno è stato per molti anni il capo del reparto disegni del cantiere navale di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©