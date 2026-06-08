Libri. “Puccini e Livorno” di Fulvio Venturi al “Chioschino” di Villa Fabbricotti

La presentazione dell'ultimo libro di Fulvio Venturi si terrà al "Chioschino" di Villa Fabbricotti sabato 13 giugno alle 18.30

Livorno non è solo Mascagni. Senza sorprese o polemica. L’unico capoluogo marittimo della Toscana ha avuto un grande passato in campo operistico, un passato fatto di cantanti celebri e di personaggi altrettanto famosi che si sono alternati sulle tavole dei molti teatri labronici. Relativamente ad una città di provincia, un parterre de rois nel quale Giacomo Puccini si staglia a tutto tondo. Presente in persona alle serate livornesi dal 1886, per una selezione delle Villi, al 1902, per la prima locale di Tosca, quando fu festeggiato da una manifestazione popolare di appassionati plaudenti con fiaccole e trionfo “a braccia”, la storia livornese di Giacomo Puccini si addipana fra le gesta di Enrico Caruso e Beniamino Gigli, Rosetta Pampanini e Maria Caniglia, fra Galliano Masini e lo stesso Mascagni che nel 1930, dopo aver inaugurato il Festival Puccini di Torre del Lago, volle dirigere La Bohème fra la sua gente. E dopo il discrimine della seconda guerra mondiale, l’avvicendarsi di grandi interpreti vide i nomi di Mario del Monaco, Renata Tebaldi e Franco Corelli.

Fulvio Venturi riporta alla luce fatti e personaggi, corredando la sua narrazione con recensioni d’epoca, memorie di artisti ed una iconografia scelta e mirata. Uno sguardo particolare è poi dedicato alla provincia livornese, segnatamente Rosignano Marittimo, che allestì stagioni importanti fra il 1950 ed il 1970. E naturalmente il libro di Fulvio Venturi termina con i nostri giorni, durante i quali a Livorno, colmando una lacuna secolare, è andato in scena quel piccolo capolavoro intriso di raffinatezza e di malinconia che è La Rondine, e per la prima volta il Trittico nella sua interezza. Cronologia completa e moltissime immagini disseminate su 360 pagine. DreamBook Editore.

La presentazione al “Chioschino” di Villa Fabbricotti sabato 13 giugno alle 18.30.

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