Libri. “Puccini e… Livorno” di Massimo Signorini

La casa editrice Sillabe è lieta di invitarvi giovedì 23 gennaio, alle 16 all'Archivio di Stato di Livorno, in via Fiume 40 con ingresso da via della Banca 2, alla presentazione in musica del libro "Puccini e... Livorno" di Massimo Signorini

Il volume, pubblicato dalla nostra casa editrice in occasione del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, è il risultato di un lungo percorso di ricerca per ricostruire i legami – avvenuti tra fine Ottocento e inizio Novecento – fra Giacomo Puccini, la città di Livorno e i suoi amici livornesi: musicisti, pittori, medici, avvocati…

Massimo Signorini, autore del libro e docente di fisarmonica al Conservatorio statale di musica Arrigo Boito di Parma, arricchirà la presentazione eseguendo alcune composizioni pucciniane, da lui trascritte per fisarmonica. L’Archivio di Stato di Livorno, inoltre, esporrà alcuni documenti storici relativi alle opere liriche di Giacomo Puccini rappresentate al Teatro Politeama di Livorno.

