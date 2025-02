Libri. “Quando il muro canta” di Alessandro Marchiori

Venerdì 7 febbraio alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro edito da A.L.A. Libri: “Quando il muro canta”, di Alessandro Marchiori, nei locali della sede dell’Associazione Nesi in via La Pira, 11 a Corea.

Un libro sui murales di Livorno che per la sua pubblicazione ha richiesto un anno di lavoro. Autore e grafici si sono spesi nella scelta e nell’inquadratura delle immagini affinché in esse si potesse rispecchiare l’anima vera, e talvolta irriverente, della città di Livorno. Altrettanto laboriosa è stata l’impaginazione, la scelta del formato più idoneo, dei font e degli haiku a commento delle immagini.

Con l’autore saranno presenti due muralisti, Ninjart e Libera, che racconteranno le loro esperienze e le loro impressioni sul libro.

Ci sarà anche la diretta Facebook dal sito dell’Associazione Nesi/Corea.

