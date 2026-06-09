Libri. Quattro croci a Siena. Il 12 giugno la presentazione alla Mondadori Bookstore

Raffaele Ascheri, scrittore senese, ha pubblicato numerosi romanzi e libri d'inchiesta. Docente alle scuole medie per oltre vent'anni, dal 2018 è presidente della Biblioteca Comunale di Siena. Alla presentazione di venerdì 12 giugno, l'autore sarà in dialogo con il giornalista Gianni Tacchi, responsabile dell'area comunicazione della casa editrice Sillabe

Presentazione del romanzo Quattro croci a Siena. Caterina e i libri degli altri di Raffaele Ascheri, in programma venerdì 12 giugno alle 18 al Mondadori Bookstore di Livorno (via Grande 197). Il romanzo è un viaggio tra cronaca nera e memoria cittadina. Siena, 29 aprile 1979: è il giorno di Santa Caterina. Tre omicidi nel giro di poche ore sconvolgono la città e la comunità senese, che piomba nel terrore. Una ragazza, un giovane uomo e un anziano influente vengono uccisi, tutti e tre con modalità diverse: la giovanissima lungo la scalinata che porta alla basilica di San Domenico, il giovane elettricista nella boscaglia vicino all’eremo di San Leonardo al Lago e infine l’ottantenne – molto temuto in città tra ricatti e affari loschi – in un palazzo nobiliare affacciato su piazza del Campo. Caterina, bibliotecaria cinquantenne della Biblioteca Comunale e persona dalla vita riservata e ordinaria, spinta da un’insaziabile curiosità, cerca di saperne di più insieme al collega e grande amico Roberto: sarà l’inizio di un’autentica discesa verso gli inferi.

Quattro croci a Siena. Caterina e i libri degli altri – edito da Sillabe – è un giallo che corre tra delitti, contrade, biblioteche e il clima inquieto degli anni di piombo, in una città ancora sospesa fra l’eleganza del suo passato, le tensioni politiche di quel periodo e le problematiche sociali come il consumo di droga tra i giovani. Mentre Siena si confronta con il sospetto e la paura diffusi dal terrorismo, con le Brigate Rosse sullo sfondo a minacciare un equilibrio già fragile, l’indagine della bibliotecaria Caterina diventa sempre più personale: ogni vittima porta con sé un tassello di un enigma più grande e ogni passo avanti rivela un intreccio di segreti, rancori e verità sepolte per decenni. E in sottofondo, una colonna sonora che accompagna il lettore.

Raffaele Ascheri, scrittore senese, ha pubblicato numerosi romanzi e libri d’inchiesta. Docente alle scuole medie per oltre vent’anni, dal 2018 è presidente della Biblioteca Comunale di Siena.

Alla presentazione di venerdì 12 giugno, l’autore sarà in dialogo con il giornalista Gianni Tacchi, responsabile dell’area comunicazione della casa editrice Sillabe e collaboratore delle fiere dell’editoria Più libri più liberi (Roma) e Taobuk (Taormina)

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