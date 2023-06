Libri. Riccardo Sani presenta “Senza Eroi”

Venerdì 23 giugno, alle ore 18.00, al Caffè Il Palcoscenico di piazzetta Goldoni, appuntamento con il libro di Riccardo Sani Senza Eroi (Edizioni Del Boccale). Con l’autore partecipano Giorgio Bernard e Nicola Pera.

di Giacomo Niccolini

“Vorrei che tutti dimenticassero questa storia. Una storia di persone che hanno pensato sempre e solo a loro stesse. Ogni gesto, ogni azione erano destinate al proprio piacere, al proprio interesse, alla propria felicità. Una storia senza eroi ”

In una città senza nome, un mercoledì qualsiasi, l’incontro fra tre ragazzi frattura un precario equilibrio e degenera in amori sballati e dipendenze. La storia di SENZA EROI si dipana in microstorie che l’autore tratteggia come spiandole da una porta socchiusa: calciatori mancati, quarantenni insoddisfatte, ex surfisti divenuti gigolò, famiglie destinate al dissesto economico, donne all’antica e alla continua ricerca di una felicità irraggiungibile. Un omicidio arriverà a dividere per sempre le vite di ciascuno. Una storia di perduti e perdenti, per i quali una seconda possibilità non è prevista.

Riccardo Sani è nato a Volterra nel 1960 e vive a Livorno. Un suo racconto compare all’interno della raccolta Nomen omen (MdS Editore, 2015). Per l’editore Valigie Rosse ha contribuito, sempre con un racconto, alle raccolte Obtorto collo (2016) e De sprofundis (2017); sempre con Valigie Rosse ha pubblicato nel 2019 il romanzo Un modo elegante per non dirsi addio.

