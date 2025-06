Libri. Sandra Mazzinghi presenta “Danzare nel vuoto” a Villa Trossi

Si terrà martedì 24 giugno, alle ore 19, a Villa Trossi (via Pastrengo, 21) la prima presentazione di “Danzare nel vuoto”, Scatole Parlanti Editrice, il nuovo libro di Sandra Mazzinghi. A dialogare con l’autrice, Elisabetta Porta.

Malinconia per i figli lontani come sottofondo ad una storia sulla maternità per giungere ad affrontare il tema del “figlio sostitutivo” cioè un bambino concepito e nato per sostituire il fratellino morto. Tra atti di nascita e di morte, tra antichi segreti inconfessati e spaesamento dei protagonisti, Sandra Mazzinghi ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso sulla forza e capacità di attraversare il vuoto per ridefinire la nostra esistenza.

Sandra Mazzinghi, giornalista e scrittrice, è nata e vive a Livorno. Per MDS Editore ha pubblicato “L’orizzonte rubato” e “Ancora ieri” (finalista al premio internazionale “Salvatore Quasimodo”). Per Edizioni del Boccale ha pubblicato la silloge di racconti “Dire tutto”. Molti dei suoi scritti sono presenti in antologie e premiati a concorsi letterari.

Info: 0586/492184 – 3923809509

