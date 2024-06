Libri. Sara Calvani presenta “Oltre i tuoi limiti”

Appuntamento sabato 8 giugno. Conducono l'incontro le psicologhe dottoresse Paola Catastini e Marina Casini, che ha collaborato alla stesura di questo libro. Durante il pomeriggio la pianista Cristina Spina ci propone un momento musicale al pianoforte della galleria

Sabato 8 giugno, alle ore 18, Sara Calvani presenta al pubblico il suo libro “Oltre i tuoi limiti” alla Melograno Art Gallery, in via Marradi 62/68, a Livorno.

Conducono l’incontro le psicologhe dottoresse Paola Catastini e Marina Casini, che ha collaborato alla stesura di questo libro.

Durante il pomeriggio la pianista Cristina Spina ci propone un momento musicale al pianoforte della galleria.

“Oltre i tuoi limiti” è l’autobiografia di Sara, che sin da giovanissima ha dovuto imparare ad affrontare la vita al fianco di una patologia complessa, ma che ha soprattutto dovuto imparare a sopravvivere in un mondo che voleva farla sentire sbagliata. Questa è la sua storia personale, la favola di come si è conquistata il lieto fine in un racconto che la voleva sconfitta a tutti i costi.

“Non lasciatevi fermare da chi non ha altre parole per voi che avvilimento. Anzi, prendetele come buono motivi per farvi testardi abbastanza da dimostrare loro il contrario”.

Sara Calvani, dipendente della Procura di Livorno, debutta come scrittrice a 42 anni con il libro “Oltre i tuoi limiti”.

La sua vita è stata segnata da una malattia neurologica degenerativa, la Charcot Marie Tooth forma 1A, sviluppata ad appena 6 anni, e poi diagnosticata quando ne aveva 8, all’ospedale Gaslini di Genova. Qui, seguita con cura e sottoposta a vari interventi chirurgici, ha trovato il sostegno necessario per affrontare la sua condizione.

Nonostante il pessimismo dei medici e il bullismo subito a scuola, Sara, supportata dalla sua famiglia, non ha mai smesso di lottare. Ora, impiegata dal 2012 presso la Procura della Repubblica di Livorno, ha deciso di condividere la sua storia in un’autobiografia scritta insieme alla psicologa Marina Casini e alla grafica Francesca Schiano.

Sara: “Nel libro non troverete solo la mia testimonianza di rivincita alle avversità che incontriamo nella vita, ma anche stimoli positivi e tanta forza per noi stessi. Parlo soprattutto di valori semplici, come l’amore per la famiglia, perché per la mia storia personale posso dire che la famiglia è essenziale per le persone fragili”.

“voglio trasmettere a tutti quelli che lo leggeranno, l’idea non demordere mai nella propria vita, anche quando tutto sembra non andare bene, anche quando la vita stessa ti schiaccia come un macigno, e ti mette in ginocchio, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare sempre una soluzione, perché la vita è una sola e meritiamo tutti di essere felici”.

Il libro, che è disponibile su Amazon, vuole trasmettere un messaggio di resilienza e speranza, sottolineando l’importanza della famiglia e l’invito a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.

Condividi:

Riproduzione riservata ©