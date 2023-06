“Libri spiaggiati” al Bagno Maddalena inaugurata la 17esima edizione

Formula vincente non si cambia. Con questa filosofia Antonio e Barbara Contini, per ANI.MA, hanno inaugurato al Bagno Maddalena di Tirrenia ‘’Libri spiaggiati’’. Giunta alla 17esima edizione, la simpatica ed originale iniziativa ripropone la lettura gratis sul litorale. Guardiamo nello specifico di cosa si tratta. L’iniziativa si ispira alla più famosa Book Crossing (libri abbandonati), che dall’America ormai si è diffusa in molti paesi del mondo. La filosofia è di leggere un libro e donarlo al prossimo, che in questo caso è una persona che condivide la stagione balneare a Tirrenia. I clienti troveranno presso la direzione, una libreria ben fornita, un divano e due poltrone in bambù dove poter ‘’spiaggiare’’ i propri libri.

Ad ogni libro spiaggiato sarà applicata un’etichetta con la descrizione dell’iniziativa, il nome o il numero di cabina del donatore, la data di ‘’spiaggiamento’’. Simpatico anche il logo dell’iniziativa, un gufo con gli occhiali che legge un libro sotto un ombrellone. Nelle edizioni precedenti, si conta che almeno tremila libri siano passati di mano. Niente male per una iniziativa partita quasi per gioco e che nel tempo sta assumendo una discreta rilevanza. Dallo scorso anno l’iniziativa è “migrata” anche agli stabilimenti balneari limitrofi con l’accattivante slogan ‘’ A Tirrenia si legge gratis’’. Quest’anno si replica, infatti sono una decina gli stabilimenti balneari che hanno ricevuto la locandina dell’iniziativa. “Le librerie non ne soffriranno anzi” ci tiene a precisare l’organizzatore Antonio Contini, ‘’ i libri sono come le ciliegie, e la nostra iniziativa tende a farne assaggiare alcune in special modo a chi è poco abituato alla lettura. Saranno poi i lettori a sentire la necessità di acquistare i libri‘’.

Abbiamo chiesto agli organizzatori com’è andata l’inaugurazione. “È stato veramente un grande successo. Soltanto nel primo giorno sono passati di mano quasi cento libri. Mezz’ora prima dell’apertura ufficiale c’erano già una decina di persone che avevano “occhiato” un libro spiaggiato di loro interesse e che hanno aspettato con trepidazione il via per appropriarsene. I “gialli” l’hanno fatta da padrone, ma anche romanzi e narrativa. Quest’anno anche moltissimi libri per ragazzi delle collane “il battello a vapore” e “junior” che sono andati a ruba, e questo è per l’organizzazione il risultato più bello”. Encomiabile la disponibilità di tanti lettori che stanno facendo a gara per far si che questa iniziativa continui. Nei pochi giorni che questo inclemente tempo ha permesso la frequentazione degli stabilimenti balneari, scatole piene di libri sono arrivate alla postazione dell’organizzazione. Augurando un’ottima riuscita a questa intelligente iniziativa, ricordiamo lo slogan che accompagna l’evento, “Leggere un libro è bello, da emozioni, arricchisce culturalmente, migliora l’anima… farlo in spiaggia ancora di più”.

