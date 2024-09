Libri. “Vi sento. L’arte di Amedeo Modigliani”

Dopo l’ introduzione dell’autore da parte dell’editore Viola Editrice e la presentazione di Marina Sonzini curatrice delle mostre di Francesco Tonarini, di cui saranno esposte in sala alcune opere a tema Modigliani, l’autore Diego Luschi prenderà la parola per raccontare la genesi del romanzo

Venerdì 20 settembre alle ore 21.30 nel piccolo auditorium dell’Associazione Culturale Extra Factory, a Livorno in via della Pina d’Oro, 2 (angolo piazza della Repubblica) lo scrittore Diego Luschi presenterà il suo romanzo “Vi sento. L’arte di Amedeo Modigliani”.

L’incontro verterà sul voler sfatare la moltitudine di miti che circondano l’artista presentandolo con le sue qualità e le sue debolezze, fra cui tutti i tentativi di diventare uno scultore nonostante la tubercolosi.

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Livorno.

