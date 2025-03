“Libro, donna, altro”, alla Feltrinelli torna la rassegna letteraria al femminile

Quattro appuntamenti, 7, 14 e 28 marzo e 3 aprile, tutti alle ore 17.30 alla Libreria Feltrinelli con possibilità di incontrare gli autori, acquistare i testi presentati e partecipare ai firmacopie. Ingresso gratuito

di Giulia Bellaveglia

“Libro, donna, altro” è il titolo della bella rassegna letteraria al femminile ideata dalla Libreria Feltrinelli in collaborazione con il Circolo dei Lettori ad Alta Voce e il Movimento Nonviolento, e diretta da Enrico Pompeo. Una terza edizione che propone quattro appuntamenti gratuiti, moderati da Cecilia Caleo e Camilla Del Corona, tutti alle ore 17.30 negli spazi della Libreria Feltrinelli in via Di Franco, 12 ad ingresso libero, con possibilità di incontrare gli autori, acquistare i testi presentati e partecipare ai firmacopie. Si parte venerdì 7 marzo con “Come un taglio nel sale” di Erika Pucci, Gieffe Edizioni, venerdì 14 marzo sarà invece la volta di “L’articolo 438” di Carmen De Burgos, edito da Ets Edizioni e presentato dai traduttori ed esperti Angelo Moro e Daniela Pierucci; segue venerdì 28 marzo “Liberata” di Domenico Dara, Feltrinelli. In conclusione giovedì 3 aprile “Malotempo” di Veronica Galletta, messo sul mercato da Minimum Fax. “La formula – spiega il direttore della Feltrinelli di Livorno Andrea Berti – è più meno sempre la stessa con un paio di varianti: per quanto riguarda Carmen De Burgos parliamo di una scrittrice che non è più in vita, ma che nel 1931 diede risalto al tema del delitto onore e più in generale alla violenza di genere. Un testo che è stato tradotto e ristampato in tempi recenti e che ci è quindi sembrato giusto mettere in risalto. E poi, per la prima volta, sarà presente anche un scrittore, Dara, autore di un volume molto potente, la cui protagonista è però una donna che compie una grande percorso di consapevolezza, coscienza e profondità”. “Il programma – aggiunge Pompeo – è stato impostato su un doppio binario: la storia, con S maiuscola, e l’attualità. Perché Abbiamo ritenuto importante dare uno sguardo al passato ma senza dimenticarci che viviamo in questo mondo”. Durante tutte le presentazioni sarà effettuata la lettura di alcune parti di testo. Prossima edizione della rassegna in programma, come di consueto, per fine estate.

