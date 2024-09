“Libro, donna, altro”, alla Feltrinelli una rassegna letteraria al femminile

Quattro appuntamenti, 20 e 27 settembre e 4 e 18 ottobre tutti alle ore 18 alla Libreria Feltrinelli, con possibilità di incontrare le autrici, acquistare i testi presentati e partecipare ai firmacopie. Ingresso libero

di Giulia Bellaveglia

“Libro, donna, altro” è il titolo della bella rassegna letteraria al femminile ideata dalla Libreria Feltrinelli, in collaborazione con il Circolo dei Lettori ad Alta Voce e il Movimento Nonviolento, e diretta da Enrico Pompeo. Una seconda edizione che propone quattro appuntamenti gratuiti, tutti alle ore 18 negli spazi della Libreria Feltrinelli in via Di Franco, 12 ad ingresso libero, con possibilità di incontrare le autrici, acquistare i testi presentati e partecipare ai firmacopie.

“Di recente – spiega il direttore della Feltrinelli di Livorno Andrea Berti – abbiamo notato una crescita della scrittura al femminile. Celebrare questo aspetto ci è sembrato interessante e abbiamo deciso di farlo dando voce ad autrici anche molto diverse tra loro, ma che potessero offrire uno sguardo sul contemporaneo e, allo stesso tempo, un approccio di stampo storico. Anche sulle case editrici abbiamo voluto spaziare da quelle più note a quelle indipendenti”. Si parte venerdì 20 settembre con “Ci siamo traditi tutti” di Maddalena Crepet, figlia di Paolo, Solferino Editore, presenta Camilla Del Corona. Venerdì 27 settembre sarà invece la volta di “Nel mare di Elsa” di Gea Finelli, edito da Nutrimenti; segue venerdì 4 ottobre “I giorni di vetro” di Nicoletta Verna, Einaudi, entrambi introdotti da Cecilia Caleo. In conclusione venerdì 18 ottobre “La gentile” di Roberta Lepri, messo sul mercato da Voland e presentato da Del Corona. Durante tutte le presentazioni sarà effettuata la lettura di alcune parti di testo. “Nella scelta – aggiunge Pompeo – c’è un esordio importantissimo, quello della figlia di Crepet, un testo che racconta gli anni ’70. Ma si trovano anche biografie di livello come la storia di Elsa Morante sull’Isola di Procida. A Livorno i lettori non mancano, abbiamo sempre buoni riscontri quando mettiamo su manifestazioni sul tema dei libri. Il prossimo passo sarà quello di attivare un progetto di questo tipo ma rivolto alle scuole, in modo da coinvolgere sempre di più anche i piccoli e i giovani”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©