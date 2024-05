Liceo Coreutico Niccolini-Palli in Goldonetta con “In scena e poi…” spettacolo dedicato alle diplomande

Appuntamento martedì 21 maggio alle 21 in Goldonetta. La creatività si presenta sotto forma di 11 assoli ideati ed interpretati dalle studentesse dell’indirizzo contemporaneo e curati dalle profesoresse Livia Bettinelli e Daniela Panicucci

In scena e poi…,è il titolo dello spettacolo dedicato alle diplomande del Liceo Coreutico Niccolini-Palli che andrà in scena martedì 21 maggio alle 21 in Goldonetta, nell’ambito della rassegna Laboratori in scena – Studenti alla Ribalta, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni.

Con Diletta De Spirito in Cavalleria Rusticana, Virginia Gendusa Bilello in Overthinking, Carlotta Bonomo in Altruismo in movimento, Martina Giusto in Splendi, Amanda Graziani in Fears of fog, Nicole Nigro in Delirium, Rebecca Cagiano in Insecurity, Giulia Ciaponi in Bohemian Grove, Vanessa Vaselli in Sospesa tra brividi e apnea, Clarissa D’Amico in Darkness, Giada Pieraccini in L’occhio dell’artista

Biglietti: € 5 in vendita presso la biglietteria del teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

