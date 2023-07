Lido Festival “Un tuffo per la vita” rinviato a domenica 30 luglio

L'evento benefico, a favore di Cure Palliative, é stata rinviato a domenica 30 luglio, stesso orario, causa cattive condizioni meteo-marine

La nuotata in programma ai Bagni Lido “Un tuffo per la vita” in programma domenica 23 luglio alle 17, evento benefico a favore di Cure Palliative, é stata rinviata a domenica 30 luglio, stesso orario, causa cattive condizioni meteo-marine.

Condividi: