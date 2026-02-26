Lieder & Notturni al Sabato del Mascagni

L’ottavo appuntamento, in programma sabato 28 febbraio alle ore 16.30, vedrà protagonista la classe di canto della prof.ssa Fulvia Bertoli in un concerto dal titolo evocativo

Prosegue la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation. L’ottavo appuntamento, in programma sabato 28 febbraio alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, vedrà protagonista la classe di canto della prof.ssa Fulvia Bertoli in un concerto dal titolo evocativo: “Lieder & Notturni”.

Il programma si apre con i 6 Deutsche Lieder op. 103 di Louis Spohr, raffinato esempio di lirismo romantico per voce, clarinetto e pianoforte: interpreti saranno Noemi Belliti (voce), Cosimo Profita (clarinetto) e Angela Panieri (pianoforte). La seconda parte sarà dedicata ai celebri 6 Notturni di Wolfgang Amadeus Mozart, pagine di rara eleganza scritte per soprano, contralto e basso con accompagnamento di clarinetti e corni di bassetto: protagonisti saranno i soprani Arianna Angrisano, Rebecca Goffredo, Gaia Niccolai e Wu Xuan, i mezzosoprani Noemi Belliti e Hu Xinghong, i bassi Markus Ainasoja e Zhu Xuangcheng, con Cosimo Profita, Marcello Leoni e Leonora Francini ai clarinetti e corni di bassetto. Il concerto offrirà al pubblico un raffinato dialogo tra voce e strumenti a fiato, giocato su un equilibrio di colori timbrici e profondità espressiva. Un appuntamento che contribuisce a confermare “Il Sabato del Mascagni” come uno dei momenti più significativi della stagione musicale livornese: da un lato valorizzando il lavoro delle classi e dei giovani interpreti del Conservatorio, dall’altro offrendo alla città concerti di riconosciuta qualità artistica.

Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Sabato 28 febbraio, ore 16.30

Ingresso libero

Info: www.consli.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©