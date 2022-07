Live painting, grande successo per l’iniziativa di Livorno Artistica

Tantissimi gli artisti che hanno partecipato e tantissime le associazioni che hanno aderito al progetto. Il presidente Daniele Salvato: "Ci auguriamo per il futuro di riuscire a costruire una sinergia sempre più forte"

di Giulia Bellaveglia

Ritratti, dipinti, composizioni e opere d’arte di vario genere. È questo lo scenario che il Bosco dei Cappuccini di via Cecconi ha offerto alla cittadinanza in occasione della seconda edizione del Live painting (letteralmente “pittura dal vero”) organizzato dall’Associazione Livorno Artistica. Tantissimi gli artisti che hanno partecipato affollando il prato e “addobbando” la vegetazione presente. “Un’esperienza che abbiamo già fatto lo scorso anno – racconta il presidente Daniele Salvato – L’abbiamo ripetuta praticamente nelle stesse modalità, ognuno può venire e portare da casa cavalletti, tavolini e qualunque altra cosa possa servirgli per mettere in piedi la propria creazione”. Obiettivo, animare una zona verde per farla diventare qualcosa in più rispetto ad un semplice giardino. “In questo modo il bosco torna a vivere con un duplice scopo: creare una rete di tutela dell’ambiente, che attraverso la partecipazione viene vissuto e quindi sorvegliato e promuovere la creatività in genere”. E le novità non finiscono qui. Presenti questa volta, tante altre associazioni che si sono unite al progetto. “Si sono aggiunte la Green trek che promuove la cultura di Livorno nel mondo e la Fondazione Gio Batta Lepori che si è impegnata nella composizione di un puzzle creativo aperto a tutti in una vera e propria attività ludico cooperativa. Infine con noi anche lo stand dell’Associazione Alveare Livorno che si occupa di promuovere i cibi a chilometro zero e tutto ciò che riguarda la distribuzione nel raggio corto al fine di evitare trasporti e quindi inquinamento. Insomma una vera e propria famiglia”. Intanto, si pensa già ad una terza edizione. “Il numero delle partecipazioni è più o meno lo stesso dello scorso anno – conclude Salvato – Ma le associazioni che si sono unite sono sicuramente molte di più. Ci auguriamo per il futuro di riuscire a costruire una sinergia sempre più forte per portare avanti la tradizione di legare insieme arte ed ecologia in questo magnifico spazio verde forse poco valorizzato”.

