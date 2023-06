Ligabue torna a Livorno al Modigliani Forum

Ligabue nel suo concerto del 2015 al Modigliani Forum in uno scatto di Andrea Trifiletti

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle 11 di giovedì 29 giugno

Ligabue torna in concerto a Livorno e lo fa con “Dedicato a noi”, l’indoor tour 2023 che partirà da Verona il 9 ottobre. Il cantante emiliano sarà dunque in città al Modigliani Forum il 16 novembre. Sul palco, oltre ai grandi classici che hanno reso celebre il cantautore di Correggio, anche gli inediti che saranno inseriti nel nuovo album in uscita a settembre prossimo.

Per gli iscritti al Bar Mario (https://www.ligabue.com/barmario/) i biglietti saranno disponibili in pre-sale sin da mercoledì 28 giugno.

