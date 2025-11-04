Lina Froglia – Il respiro del colore

La Melograno Art Gallery di Livorno presenta, dal 6 al 12 novembre 2025, la mostra personale di Lina Froglia, intitolata Il respiro del colore. L’inaugurazione è prevista per sabato 8 novembre alle ore 18.00, alla presenza dell’artista.

La pittura di Lina Froglia nasce dal colore e dal suo potere evocativo: non descrive, ma suggerisce; non rappresenta, ma lascia affiorare emozioni, ricordi, sensazioni. Ogni opera è un campo vibrante di luce e pigmento, una soglia aperta su uno spazio interiore. La superficie pittorica respira, si stratifica, si accende: è un territorio sensoriale in cui la materia si fa pensiero, e il gesto diventa voce.

In lavori come Perdersi nel verde, l’artista rinuncia a ogni riferimento figurativo per abbandonarsi alla natura come esperienza mentale. Il colore domina la scena, moltiplicandosi in sfumature che vanno dallo smeraldo al muschio, fino al lime più luminoso. Le pennellate corpose, le spatolate e le trasparenze improvvise costruiscono un ritmo visivo che assomiglia al battito di un cuore. È una pittura immersiva, che si attraversa più che si osserva: un respiro condiviso tra artista e spettatore.

Accanto a questa dimensione astratta e sensoriale, Froglia coltiva un versante più intimo, fatto di autoritratti sospesi tra sogno e realtà. Volti di bambina, luminosi e assorti, emergono dal fondo come apparizioni: fragili e silenziosi, riflettono una ricerca d’identità e una dolce malinconia. I toni turchesi e i bagliori giallo-verdi creano un’aura sospesa, come se la figura fosse insieme presente e lontana, reale e immaginata.

La mostra propone un percorso attraverso i temi centrali della sua ricerca: la natura come specchio dell’anima, la luce come voce del sentimento, il colore come materia del pensiero. Lina Froglia dipinge con una sincerità rara, lasciando che sia il colore a raccontare ciò che le parole non possono dire.

6 – 12 novembre 2025

Vernissage: sabato 8 novembre, ore 18

Melograno Art Gallery – Livorno, via Marradi 62/68

IL CATALOGO

Lina Froglia

Il respiro del colore

La mostra è aperta fino a mercoledì 12 novembre alle ore 12.30

Melograno Art Gallery, via Marradi 62/68 – Livorno

Orari di apertura:

10.00 – 12.30 e 16.00 – 20.00

Domenica e festivi: 10.00 – 12.30 e 17.00 – 20.00

Chiuso il lunedì mattina.

[email protected]

339 2399148

