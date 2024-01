“L’InCanto della Pittura” con il Gruppo Canoro “La Scalinata”

Un esperimento innovativo, dove notissimi canti tratti dalla tradizione popolare italiana faranno da sottofondo musicale alla proiezione di quadri famosi che illustreranno i canti stessi in una sorta di particolarissimo storyboard

“L’InCanto della Pittura”, un esperimento innovativo nato da un’idea di Giuliana Ceccherini.

Domenica 21 gennaio alle 17,30, al centro Thisintegra, in via Ganucci 3, a Livorno, il Gruppo Canoro “La Scalinata”, formato solo da donne e diretto dalla stessa Giuliana Ceccherini, che ormai da decenni si occupa di canto popolare, terrà un interessante spettacolo nel quale la musica si coniugherà con la pittura.

Un esperimento innovativo, dove notissimi canti tratti dalla tradizione popolare italiana faranno da sottofondo musicale alla proiezione di quadri famosi che illustreranno i canti stessi in una sorta di particolarissimo storyboard.

Le opere sono state scelte con cura da Leonardo Battisti, estimatore e cultore d’arte e autore di saggi di pittura, il quale, spaziando nella pittura italiana e straniera dell’Ottocento e del Novecento alla ricerca di attinenze e suggestioni, ha creato un insieme veramente coinvolgente.

Lo spettacolo inizia alle 17 e 30; chi vuole può però trattenersi a cena prenotando al

375-59.82.352

