Linee Continue agli Hangar Creativi

Dal 20 al 21 ottobre gli Hangar Creativi ospiteranno laboratori di danza accessibili per persone con disabilità e caregiver del territorio, condotti da Davide Valrosso. Ingresso libero

Nato a Livorno nel 2022, il progetto Linee Continue torna nella città che lo ha visto nascere per tre giornate di danza, inclusione e comunità, negli spazi rigenerati degli Hangar Creativi. Nell’ultimo anno il progetto, promosso da Nina ETS con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, ha attraversato l’Italia toccando Novara, Napoli, Roma e Viagrande (Sicilia), ospite di festival di respiro internazionale e di contesti dedicati alla ricerca artistica. A Livorno Linee Continue ritorna come atto di restituzione e dono alla città, con ingresso libero come segno concreto di apertura, condivisione e accessibilità culturale. Protagonisti della tappa livornese sono alcuni dei danzatori che hanno accompagnato il progetto sin dalle origini, veri ambasciatori di un linguaggio che unisce arte e comunità: Amedeo Maria Campanile, Stefania Diaconu e Giovanni Giudici, Tiziano Palese interpreti con disabilità e parte integrante del percorso creativo e performativo. Dal 20 al 21 ottobre gli Hangar Creativi ospiteranno laboratori di danza accessibili per persone con disabilità e caregiver del territorio, condotti da Davide Valrosso. Contestualmente, il coreografo Davide Valrosso è impegnato in una residenza artistica con Giovanni Giudici e suo padre Roberto Giudici, un dialogo generazionale che culminerà nella performance Helios, in anteprima il 22 ottobre. La serata finale, in programma martedì 22 ottobre alle ore 20, offrirà al pubblico un percorso tra performance, video e dialogo, in un’esperienza che intreccia arte, partecipazione e inclusione.

Programma

Martedì 22 ottobre, ore 20

• Helios – coreografia Davide Valrosso, con Giovanni e Roberto Giudici

Produzione Nina ETS

• Firefly – concept e coreografia Cristina Kristal Rizzo, con Stefania Diaconu

Produzione Nina ETS

• Proiezione del cortometraggio “Linee Continue” – a cura di Martino Chiti, fotografo e videomaker

livornese che documenta il progetto sin dalle origini

• Aperitivo – a cura di La Casina di Alice

• Sulla nostra pelle – di e con Davide Valrosso, con Francesca Cola, Marianna Sgherri (danzatrice

livornese), Stefania Diaconu, Amedeo Maria Campanile, Tiziano Palese, Giovanni Giudici,

e con Daniele Gherrino (chitarra) e Federico Chiarofonte (batteria)

Produzione Nina ETS

• Talk finale con i protagonisti del progetto e Prof. Pier Giorgio Curti, Andrea Raspanti, Assessore al

Sociale del Comune di Livorno e Angela Rafanelli, Assessora alla Cultura del Comune di Livorno

Il progetto, ideato da Davide Valrosso e dalla livornese Barbara Luccini conferma Livorno come laboratorio

di pratiche inclusive e punto di partenza di un percorso artistico che oggi unisce territori, linguaggi e

persone diverse.

“Sulla nostra pelle è il confine dal quale siamo partiti e tra le sue pieghe abbiamo cercato di raccontare

di noi, per andare più a fondo nella carne e tra le ossa. Nell’unicità di questo confine abbiamo cercato

la nostra singolare bellezza, abbiamo cercato mondi misteriosi, tentando di condividerli tra Noi ed

ora con Voi. Da cose semplici siamo partiti per poi trovare uno, cinque, un milione di gesti per il

futuro” Davide Valrosso

Condividi:

Riproduzione riservata ©