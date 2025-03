“Linee Continue” arriva a Napoli: i talenti livornesi protagonisti di un percorso artistico e inclusivo

Dopo il successo della prima tappa a Novara, il progetto Linee Continue prosegue il suo viaggio e approda a Napoli dal 17 al 22 marzo, ospitato dal prestigioso Körper | Centro Nazionale di Produzione della Danza. Un’esperienza che unisce danza, inclusione e formazione professionale, valorizzando il talento di quattro artisti livornesi: Giovanni Giudici, Tiziano Emanuele Palese, Stefania Diaconu e Amedeo Maria Campanile.

Diretto dal coreografo Davide Valrosso e coordinato dalla livornese Barbara Luccini, il progetto si sviluppa grazie al sostegno del Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che ne ha reso possibile l’espansione a livello nazionale. Linee Continue si distingue per il suo impegno nella professionalizzazione di artisti con disabilità, creando opportunità concrete di crescita nel mondo della danza e dello spettacolo dal vivo.

Una serata di danza, inclusione e dialogo – La settimana napoletana culminerà nella serata conclusiva del 22 marzo alle ore 19:00, un momento di restituzione e condivisione del percorso vissuto dagli artisti. L’evento prevede:

Restituzione della residenza condotta da Giovanfrancesco Giannini, con la partecipazione dell’artista livornese Amedeo Maria Campanile.

Replica dello spettacolo “Sulla nostra pelle” di Davide Valrosso, che vedrà in scena Giovanni Giudici, Tiziano Palese, Marianna Sgherri, Stefania Diaconu, Davide Tagliavini, Davide Valrosso, Francesca Cola e Amedeo Maria Campanile, accompagnati dalle musiche dal vivo di Daniele Gherrino (chitarra) e Federico Chiarofonte (batteria).

Talk finale con la partecipazione degli artisti e di esperti del settore: Valerio Lazazzara – Psicologo del progetto, Dott.ssa Cecilia Cocchiaro – Neuropsichiatra infantile, responsabile

La danza come spazio di trasformazione e comunità – Come in ogni tappa, Linee Continue ha previsto anche laboratori di danza aperti a persone con disabilità e ai loro caregiver del territorio, condotti da Davide Valrosso con l’assistenza di Francesca Cola. Questi incontri hanno permesso di rafforzare il legame con la comunità locale, rendendo l’arte accessibile a tutti in un contesto che valorizza le capacità di ogni individuo.

Nel progetto sono protagonisti anche la danzatrice livornese Marianna Sgherri e il fotografo e videomaker Martino Chiti, che documenterà ogni fase del tour. Le immagini e i video realizzati nelle varie tappe contribuiranno alla creazione di un documentario finale, testimoniando il valore e l’impatto di Linee Continue nel tempo.

Un invito a essere parte del cambiamento – Napoli si trasforma in una tappa chiave di un viaggio che continua a disegnare linee che connettono territori, artisti e comunità. Linee Continue non è solo un progetto artistico, ma un’esperienza di crescita condivisa, che apre nuove prospettive su inclusione, accessibilità e creazione artistica.

Le prossime tappe di “Linee Continue” – Dopo Napoli, il viaggio di Linee Continue proseguirà in altre tre città italiane, portando avanti il suo percorso di inclusione e professionalizzazione:

Bari – 17-24 maggio, ospitato da ResExtensa | Centro Nazionale di Produzione della Danza Roma-17-24 giugno ospitato da Dominio Pubblico al Teatro India

Livorno – Giugno 2024

Viagrande (Sicilia) – 5-12 luglio, in collaborazione con Interculture

Per ulteriori dettagli sul progetto visitare https://associazionenina.it/progetto/linee-continue/

