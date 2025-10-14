Linee Continue, tornano i laboratori gratuiti per l’inclusione attraverso la danza

Linee Continue è un progetto nazionale nato per promuovere l’inclusione e la professionalizzazione delle persone con disabilità attraverso il movimento

Grazie al sostegno del Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo, propone in ogni tappa laboratori gratuiti tramite una call pubblica per persone con disabilità e caregiver del territorio, percorsi creativi con coreografi professionisti e performance pubbliche seguite da un talk di sensibilizzazione

A CHI È RIVOLTO IL LABORATORIO

I laboratori tenuti da DAVIDE VALROSSO sono rivolti a persone con ogni forma di disabilità e ai loro caregiver e amici con particolare attenzione alle disabilità cognitive. L’obiettivo non è solo superare i canoni estetici della danza, ma valorizzarla come strumento per mettere in luce le qualità̀ che le persone con disabilità possono condividere.

Attraverso pratiche somatiche, il laboratorio mira a far emergere la soggettività̀ di ogni partecipante, favorendo un’esperienza che vada oltre l’identificazione automatica con la propria disabilità e permettendo di confluire in un corpo collettivo. Per i caregiver, sarà̀ un’opportunità̀ di approfondire il rapporto con sé stessi e con la persona di cui si prendono cura, esplorando nuove modalità̀ di comunicazione.

L’obiettivo è fornire strumenti per riconoscere e valorizzare la propria specificità̀, sviluppando un potenziale comunicativo ed espressivo sia individualmente che in relazione all’ambiente circostante. In questo modo, il progetto avrà̀ un impatto non solo sui partecipanti e le loro famiglie, ma anche sull’intera comunità̀. I familiari, caregiver e amici delle persone con disabilità avranno l’occasione di interiorizzare un nuovo linguaggio corporeo per interagire l’uno con l’altro

QUANDO

20, 21 ottobre 2025

DOVE

HANGAR CREATIVI LIVORNO

COSTO – Le attività̀ saranno totalmente gratuite per tutti i partecipanti.

INFO e ISCRIZIONI – Visita il nostro sito alla pagina https://associazionenina.it/progetto/linee-continue/

Scrivi un’email a [email protected] entro il 19 ottobre 2025 e per maggiori informazioni chiama 328-3562380

