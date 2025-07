Lino Patruno a Villa Trossi

Lino Paturno nella foto inviata nel comunicato stampa

Sul palco a Villa Trossi insieme a lui i musicisti dello show jazz quali Lorenzo Soriano alla tromba, Christian Antinozzi al contrabbasso e il crooner Pierluca Bonfrate che sarà accompagnato dalla pianista Stefania Casu ospite per l'occasione

Per la prima volta a Livorno il “Re” del jazz italiano Lino Patruno con la sua Hot Jazz Band si esibisce sul palco di Villa Trossi, Via Ravizza 76 . Una carriera costellata di successi e tanto jazz (anche scrittore di libri su questo argomento), Lino Patruno nella sua carriera, iniziata nel 1954, è stato componente del gruppo cabarettistico e musicale milanese I Gufi, con Gianni Magni, Nanno Svampa e Roberto Brivio per poi dedicarsi con il suo banjo all’attività musicale del genere jazz che lo ha lanciato nell’olimpo dello swing italiano e non solo. Tanta simpatia e classe lo distinguono negli anni nelle tantissime trasmissioni tv che lo hanno visto energico mattatore. Dopo le esibizioni nella trasmissione” Portobello” con Enzo Tortora si trasferisce a Roma dove fonda il Lino Patruno Jazz Show, un concerto interamente dedicato ai grandi successi dello swing italiano e della sua infinita carriera. Sul palco a Villa Trossi insieme a lui i musicisti dello show jazz quali Lorenzo Soriano alla tromba, Christian Antinozzi al contrabbasso e il crooner Pierluca Bonfrate che sarà accompagnato dalla pianista Stefania Casu ospite per l’occasione. Presentazione a cura di Silvia Nebbia con qualche ospite.

Lino Patruno ha suonato con musicisti di tutto il mondo ed è stato anche interessato in pellicole cinematografiche di successo.Fra i festival internazionali a cui Patruno ha preso parte ricordiamo quello di Sanremo nel 1963, E’ stato poi creatore e direttore artistico dei Festival del Jazz di San Marino, di Crotone, di Mosciano Sant’Angelo, di Etna Jazz (assieme a Romano Mussolini) e consigliere del Festival di Ascona.

Lino Patruno vive a Roma dove si occupa anche di cinema; inoltre è membro della Giuria del David di Donatello. Nel Dicembre del 2001 ha ricevuto l’investitura di Accademico della Musica conferitogli dall’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali e dal 2003 tiene seminari sulla Storia del Jazz ( La Casa del Jazz, Università Tre di Roma) e sulla Storia delle Colonne Sonore da Film (Università del Cinema e della Televisione di Roma a Cinecittà).

Nel 2006 ha ricevuto il Golden Globe della Stampa Estera, il Premio Fregene per Fellini e la Nomination al David di Donatello per la migliore canzone originale per il film “Forever Blues” prodotto, interpretato e diretto da Franco Nero di cui è anche interprete. al Teatro Regio di Parma

Lino Patruno incide per la Jazzology, la prestigiosa casa discografica con sede a New Orleans.

Ha scritto 3 libri autobiografici editi da Pantheon Editore “Una vita in jazz…e non solo” e “Quando il Jazz aveva swing” dove racconta i suoi innumerevoli incontri con i grandi musicisti della storia del jazz del passato. Il terzo libro “Amapola (Incontri)” pubblicato nel 2022 è edito da Bertoni Editore.

Nel Maggio del 2011 è stato invitato a rappresentare l’Italia al “New Orleans & Heritage Jazz Festival” (il festival del jazz più importante del mondo) e nel 2014 sempre a New Orleans al Columbus Day.

Ha insegnato storia del jazz per 10 anni a Roma alla Casa del Jazz, inoltre storia delle colonne sonore da film a Cinecittà e tenuto seminari sul jazz all’Università Tre di Roma per la facoltà di Storia.

Un’icona del jazz a Villa Trossi, domenica 13 lulgio 2025 alle ore 21,30 con il concerto Hiot Jazz Show.

Ingresso Euro 15,00 posti prenotabili via whatsapp al 338 5081221

Biglietteria aperta dalle 20,30

In collaborazione con Fondazione Trossi-Uberti, Fondazione Livorno e Associazione PIetro Napoli.

