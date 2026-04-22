L’invasione degli orsi in Sicilia, proiezione per le scuole al cinema teatro Salesiani
Appuntamento martedì 28 aprile dalle 9 alle 12. Per iscrivere la classe occorre registrarsi tramite il link in fondo all'articolo
Martedì 28 aprile, dalle 9 alle 12, nell’ambito del progetto Io non ho paura, le paure vinte in sala, progetto finanziato dal Ministero, le classi potranno a partecipare ad una proiezione gratuita del lungometraggio L’invasione degli orsi in Sicilia al cinema Salesiani. La famosa invasione degli orsi in Sicilia è di Dino Buzzati è un libro per ragazzi, illustrato dallo stesso autore, che tutt’oggi, data la sua attualità, continua ad essere letto nelle classi di molte scuole italiane. E ’ anche un bellissimo lungometraggio firmato dal fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria anticipata
Per iscrivere la classe registrarsi a questi link: https://forms.gle/jni7ByqhQpb1c3pb9
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