Lions Club Livorno Host. Grande partecipazione per “Medici in Piazza”

Grande partecipazione il 2 maggio in Piazza Grande a Livorno per “Medici in Piazza”, il service promosso dal Lions Club Livorno Host che ha portato la prevenzione sanitaria direttamente tra le persone, offrendo visite e consulenze gratuite su temi fondamentali per la salute

Grande partecipazione il 2 maggio in Piazza Grande a Livorno per “Medici in Piazza”, il service promosso dal Lions Club Livorno Host che ha portato la prevenzione sanitaria direttamente tra le persone, offrendo visite e consulenze gratuite su temi fondamentali per la salute.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Livorno e della Azienda USL Toscana nord ovest, e con il sostegno operativo dell’Associazione Livornese Amici del Cuore ONLUS, Misericordia di Livorno, Associazione Diabetici Area Livornese e Croce Rossa Livorno, ha visto una presenza significativa di cittadini, a conferma di quanto il bisogno di informazione, ascolto e prevenzione sia oggi centrale.

Durante la giornata sono state effettuate diverse prestazioni sanitarie gratuite, tra cui elettrocardiogrammi, valutazioni del rischio diabete, visite ortopediche e pediatriche, misurazioni di glicemia e pressione arteriosa, oltre a consigli personalizzati di prevenzione .

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata l’Avv. Stefania Pesce, presidente del Lions Club Livorno Host, che ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la partecipazione attiva dei soci e dei professionisti coinvolti, protagonisti di un gesto concreto di generosità e vicinanza alla comunità.

Presenza significativa anche quella dei Leo, i giovani dell’associazione, che hanno contribuito all’organizzazione dimostrando un impegno che guarda al futuro con responsabilità ed entusiasmo.

Fondamentale il contributo delle realtà del territorio coinvolte, sempre attente e presenti nelle iniziative a favore della cittadinanza.

Il ricavato della giornata sarà devoluto al reparto pediatrico dell’Ospedale di Livorno, con l’obiettivo di sostenere concretamente i più piccoli e le loro famiglie, prolungando nel tempo il valore di questo gesto.

“Medici in Piazza” si conferma così non solo un evento sanitario, ma un momento di forte vicinanza alle persone, in cui la cura diventa relazione e attenzione ai bisogni reali della comunità.

Perché prendersi cura degli altri resta il modo più autentico per costruire una società più consapevole, solidale e umana.

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