Lions Club Livorno Host, serata dedicata alle forze armate del territorio

Presenti numerose autorità per il tradizionale appuntamento. Il presidente Pampaloni: "Consapevoli dell’importanza che le nostre Forze Armate hanno nella società"

Come ogni anno, da ormai 66 anni, venerdì 4 novembre il Lions Club Livorno Host ha ospitato le Forze Armate operanti sul territorio in un evento organizzato presso lo Yacht Club Livorno. In particolare i temi trattati durante la serata – salutata dall’intervento di Stefano Pampaloni, Presidente Lions Club Livorno Host – sono stati “Le Forze Armate italiane nei momenti di conflitto e di criticità” e “L’Arma dei Carabinieri al fianco del Paese”. Erano presenti Roberto Massucci, Questore della Provincia di Livorno; Generale Filiberto Cecchi (socio del Club); Stefano Iasson, Generale, Comandante della 2a Brigata mobile Carabinieri; Piercarmine Sante Sica, Colonnello, Comandante Provinciale Carabinieri di Livorno; Cesare Antuofermo, Colonnello, Comandante provinciale della Guardia di Finanza; Dario Paduano, Colonnello, Comandante del 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”; Giovanni Scattola, Capitano di vascello, Capo Reparto Operativo della Capitaneria di porto di Livorno, l’Ammiraglio Tiziano Paparella (socio del Club) e Luca Salvetti, Sindaco di Livorno. “Si tratta di un appuntamento ormai entrato a far parte della tradizione del Lions Club Livorno Host – ha spiegato Pampaloni – e che ogni anno vuol rinnovare la consapevolezza dell’importanza che le nostre Forze Armate hanno nella società grazie ai compiti che svolgono quotidianamente su scala locale, nazionale e internazionale”.

