Lions Club Livorno Porto Mediceo, il nuovo anno si apre con un evento di solidarietà

Da sinistra il patron del locale Riccardo Ghiomelli, al centro il Giudice Stefano Vitelli ed a destra il Presidente del Club Lions l’Avv. Matteo Vannucci

Prima iniziativa dell'annata 2026/2027 guidata dal presidente Matteo Vannucci. Presentato il libro "Il ragionevole dubbio": vendute 50 copie, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza

Il 17 luglio si è svolto il primo evento della nuova annata del Lions Club Livorno Porto Mediceo annata 2026/2027 sotto la guida del nuovo Presidente Avv. Matteo Vannucci, coadiuvato dal Club Lions satellite Meloria attualmente presieduto dalla Dott.ssa Dalila Viterbo.

La serata che si è svolta in un clima disteso con una splendida cornice nello stabilimento balneare Le Dune Beach del Calambrone; dopo i saluti iniziali del Presidente che ha rimarcato l’impegno del club verso il tessuto cittadino ha visto come relatore un ospite d’eccezione, il Giudice Stefano Vitelli, che ha presentato il suo libro “Il ragionevole dubbio”. Al termine della conferenza sono state vendute 50 copie del libro il cui ricavato verrà interamente devoluto dal Club in beneficenza. La serata che visto molti ospiti illustri è proseguita con la consueta conviviale a cena presso il ristorante dello stabilimento. Il Lions Club Livorno Porto Mediceo si è confermato molto attivo nel prodigarsi per creare eventi interessanti con finalità esclusivamente benefiche che proseguiranno per tutto il corso della nuova annata.

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