Lions Club Livorno Porto Mediceo, il nuovo anno si apre con un evento di solidarietà
Da sinistra il patron del locale Riccardo Ghiomelli, al centro il Giudice Stefano Vitelli ed a destra il Presidente del Club Lions l’Avv. Matteo Vannucci
Prima iniziativa dell'annata 2026/2027 guidata dal presidente Matteo Vannucci. Presentato il libro "Il ragionevole dubbio": vendute 50 copie, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza
Il 17 luglio si è svolto il primo evento della nuova annata del Lions Club Livorno Porto Mediceo annata 2026/2027 sotto la guida del nuovo Presidente Avv. Matteo Vannucci, coadiuvato dal Club Lions satellite Meloria attualmente presieduto dalla Dott.ssa Dalila Viterbo.
La serata che si è svolta in un clima disteso con una splendida cornice nello stabilimento balneare Le Dune Beach del Calambrone; dopo i saluti iniziali del Presidente che ha rimarcato l’impegno del club verso il tessuto cittadino ha visto come relatore un ospite d’eccezione, il Giudice Stefano Vitelli, che ha presentato il suo libro “Il ragionevole dubbio”. Al termine della conferenza sono state vendute 50 copie del libro il cui ricavato verrà interamente devoluto dal Club in beneficenza. La serata che visto molti ospiti illustri è proseguita con la consueta conviviale a cena presso il ristorante dello stabilimento. Il Lions Club Livorno Porto Mediceo si è confermato molto attivo nel prodigarsi per creare eventi interessanti con finalità esclusivamente benefiche che proseguiranno per tutto il corso della nuova annata.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.