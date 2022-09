Lions Club Porto Mediceo apre l’anno con una donazione a Cure Palliative

Si è aperta con una donazione all’associazione Cure Palliative l’annata del Lions Club Porto Mediceo presieduto da Marina Marenna. La serata di apertura ha avuto come ospite di punta la presidente Francesca Luschi che ha ricordato come il lavoro dell’Associazione Cure Palliative sia “un salto di civiltà” nell’assistenza ai malati e nel sostegno alle loro famiglie. Assistenza che si svolge non solo nell’hospice ma anche nelle case dei pazienti. Una mano tesa e un lavoro difficile e doloroso, per i quali la presidente Marenna ha ringraziato la Luschi e tutti i volontari.

Sono state anche illustrate le principali iniziative del Porto Mediceo per i prossimi mesi, fra le quali una serata con il presidente nazionale dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli sulle fake news. Marenna ha annunciato che sta per partire la seconda edizione del concorso fotografico on line “Livorno in click”, con il quale raccogliere fondi da destinare alle realtà cittadine individuate dal club e che saranno rese note alla partenza del concorso.

Ospiti della serata, che si è svolta al ristorante Il Sassoscritto, anche il presidente della Circoscrizione V, Mario Panayotis, il presidente del Pisa Certosa Ferdinando Papa, Stefano Pampaloni presidente del Club Livorno Host ed il presidente del satellite Meloria Cesare Diddi Mussi, la presidente del Rotary Mascagni Maria Crisanti Cagidiaco, la presidente Soroptimist Calabrese De Feo e Giulia Martano in rappresentanza della Fidapa.

Marina Marenna ha voluto con sé i responsabili degli altri Club per rinsaldare lo spirito di collaborazione fra le varie associazioni che si adoperano per dare il loro contributo alla società.

