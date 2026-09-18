Lions, un torneo di burraco per sostenere La Casa ODV di Quercianella

Il Lions Club Livorno Porto Mediceo e il Lions Club Satellite Livorno Meloria organizzano giovedì 12 novembre un pomeriggio dedicato al gioco e alla solidarietà. Il ricavato della serata, al netto dei costi, sarà devoluto all’associazione La Casa ODV di Quercianella

Carte in mano e solidarietà sul tavolo. È questo lo spirito del Torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Livorno Porto Mediceo insieme al Lions Club Satellite Livorno Meloria, in programma giovedì 12 novembre 2026 al Circolo Ufficiali Marina Militare di via San Jacopo in Acquaviva 111, a Livorno.

Il torneo prenderà il via alle 15.30, con ingresso previsto a partire dalle 15. La partecipazione ha un costo di 15 euro e comprende buffet e premi in palio. Nel corso del pomeriggio sarà inoltre organizzata una pesca di beneficenza, aggiungendo così un ulteriore momento all’iniziativa.

La finalità della giornata è benefica: il ricavato della serata, al netto dei costi, sarà destinato all’Associazione La Casa ODV di Quercianella, realtà alla quale sarà quindi rivolto il contributo raccolto attraverso il torneo e le attività collaterali.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare Anna al 335 8034005. Per chi volesse proseguire la serata a tavola, è prevista anche la possibilità di cenare presso il Circolo Ufficiali, previa prenotazione al numero 0586 238009.

data-start=”1493″ data-end=”1847″ data-is-last-node=”” data-is-only-node=””>L’appuntamento è promosso nell’ambito delle attività dei due Lions Club cittadini, con Matteo Vannucci, presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo per il 2026-2027, e Dalila Viterbo, presidente del Lions Club Satellite Livorno Meloria per il 2026-2027. Per ulteriori informazioni è indicato anche il sito www.lionslivornoportomediceo.it.

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