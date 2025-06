Lirica, rock, danza e cinema dal 22 al 28 giugno in Fortezza Vecchia

Saranno la danza, la lirica e il cinema i veri pilastri portanti della quarta settimana di programmazione della Fortezza Vecchia

Saranno la danza, la lirica e il cinema i veri pilastri portanti della quarta settimana di programmazione della Fortezza Vecchia per la stagione curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti. Un programma ricchissimo, denso di eventi (anche su più palchi in contemporanea), che porterà, in uno dei luoghi più belli e suggestivi della costa toscana, nomi di spicco come Enrico Ruggeri (giovedì 10 luglio), i The Trammps (il gruppo statunitense di “Disco Inferno”, 27 luglio), il comico di Zelig Maurizio Lastrico (9 agosto) e lo show-live dei “Nomadi” (14 settembre).

Ma ecco, nel dettaglio, “cosa c’è in Fortezza” da domenica 22 a sabato 28 giugno.

Domenica 22, ore 21.30: Valerilive. Andrea Valeri è uno dei chitarristi più famosi al mondo. Nel 2024 ha vinto l’Intercontinental Music Awards Competition. Nei suoi concerti alterna brani di band e solisti a pezzi di sua composizione. La linea che unisce questa selezione quella è di aver lasciato un solco nella storia della musica. Da Mark Knopfler al sound dei fratelli Porcaro passando per gli Oliver Onions. Biglietti: 15 euro intero, 10 ridotto. Nella stessa sera, su un altro palco, alle ore 21.30, la quarta selezione toscana di Miss Reginetta d’Italia.

Lunedì 23, ore 21.30: per la rassegna di cinema d’essai “Sguardi in Fortezza”, il film di Giovanni Veronesi “Romeo è Giulietta”, commedia romantica “metateatrale” che rilegge Shakespeare con leggerezza, esplorando l’amore, il ruolo dell’attore e la necessità di mettersi in gioco, sul palco e nella vita. Grandissimo il cast guidato da Sergio Castellitto e Pilar Fogliati (anche co-sceneggiatrice). “Sguardi in Fortezza” è curato da Kinoglaz e Nido del Cuculo in collaborazione con Menicagli Pianoforti. Ingresso, 7 euro compresa consumazione al “Fortezza Bar”.

Mercoledì 25, ore 21.30: come sempre, il mercoledì è “Jazz Meets”, il format di musica d’autore della Fortezza Vecchia. Il concerto di stasera è Jazz Journey, il progetto musicale di Maria Laura Bigliazzi (voce), Andrea Pellegrini (piano), Raffaele Pareti (basso) e Francesco Petreni (batteria). Dalla fusione delle esperienze di 4 grandi musicisti è nata una formazione dinamica dove il senso melodico e la poesia diventano il filo conduttore della musica. Brani originali, canzoni popolari del repertorio d’autore brasiliano si intrecciano alla libera improvvisazione per far diventare la Melodia protagonista assoluta. Ingresso, 5 euro.

Giovedì 26, ore 21.30: Gala Lirico Corale. Il Belcanto operistico, il verismo: l’Italia ha segnato la storia musicale del Melodramma mondiale. Opera & Concerti presenta il Coro Lirico dell’Umbria diretto dal maestro Carlo Segoloni, pianista Ettore Chiurulla, con musiche di Doninzetti, Bellini e Mascagni. Una serata che raccoglie i momenti più intensi delle produzioni corali della Storia dell’opera lirica e classica, per guidare il pubblico dentro le armonie che hanno accompagnato la vita degli italiani negli ultimi duecento anni. Biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto.

Venerdì 27, ore 21.30: Rassegna Danza, il meglio della danza livornese. Da mezzanotte STUDIO 2, la miglior serata dance della costa.

Sabato 28, ore 21.30: Rassegna Danza, il meglio della danza livornese, seconda serata, ore 21.30. Da mezzanotte Fortezza+, si balla fino all’alba.

Condividi:

Riproduzione riservata ©