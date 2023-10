Lisa Mignacca, dal Teatro della Brigata alla prestigiosa Accademia dei Filodrammatici

Lisa Mignacca, un talento cresciuto sotto l’egida del Teatro della Brigata fin dai suoi 17 anni, ha superato una selezione estremamente competitiva per accedere alla storica Accademia dei Filodrammatici di Milano, grazie alla preparazione degli insegnanti della Brigata e del loro collaboratore, il maestro Cristiano Grasso, apprezzato in città per la direzione dei cori Spring Time e Monday’s Girls.

L’Accademia dei Filodrammatici, che resta una delle poche realtà di formazione professionalizzante gratuite in Italia, ha formato alcune delle figure più illustri nel mondo dello spettacolo, tra cui Lella Costa, Mariangela Melato, Sandra Mondaini e Franca Nuti. Il percorso di Lisa Mignacca è un chiaro esempio del successo che si può raggiungere grazie alla formazione teatrale di qualità offerta dal Teatro della Brigata.

A questo proposito, sottolineiamo che le iscrizioni sono ancora aperte per i laboratori intensivi “I Piccoli Maestri” e per i corsi destinati agli adulti e agli adolescenti. Stiamo cercando i prossimi talenti, e non vediamo l’ora di condividere questa grande avventura teatrale.

I Piccoli Maestri rappresentano un’opportunità eccezionale per gli appassionati di teatro di approfondire le proprie competenze nel mondo della recitazione. Questi laboratori intensivi, della durata di un fine settimana ciascuno, sono guidati da esperti di spicco nel panorama teatrale contemporaneo italiano. Partecipando a questi corsi, i partecipanti avranno l’opportunità di potenziare le proprie abilità attoriali, scoprire nuove tecniche interpretative o perfezionare quelle già acquisite. Si tratta di un’occasione per immergersi in un contesto completamente nuovo, magari in un’area di interesse finora inesplorata.

La rassegna dei laboratori inizia il 28 e 29 Ottobre con Ernesto D’Argenio, attore, regista e sceneggiatore formatosi presso la scuola di cinema Gian Maria Volontè a Roma. D’Argenio vanta un notevole curriculum di partecipazioni in film e serie televisive, tra cui la celebre “Rocco Schiavone”, in cui interpreta il braccio destro di Marco Giallini. Il laboratorio di D’Argenio sarà incentrato sulla recitazione in video.

La rassegna prosegue il 25 e 26 Novembre con Pietro Bontempo, un versatile attore, regista e traduttore. Il suo curriculum spazia dal teatro al cinema, collaborando con rinomati registi teatrali italiani. Nel mondo cinematografico, ha lavorato con registi del calibro di Paolo Sorrentino, Pupi Avati e Lina Wertmuller. Con Pietro Bontempo, si esplorerà la drammaturgia contemporanea.

Per coloro che desiderano partecipare a questi straordinari laboratori, il Teatro della Brigata offre ulteriori dettagli su costi e orari sul proprio sito web dedicato ai Piccoli Maestri: Teatro della Brigata – Piccoli Maestri.

Le iscrizioni sono ancora aperte, e potete contattare il Teatro della Brigata al numero 3278844341 dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, o inviare una mail a info@teatrodellabrigata per prenotare la vostra partecipazione.

