“L’isola e il tempo” alla Feltrinelli il libro di Claudia Lanteri

Martedì 7 maggio alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Livorno Claudia Lanteri presenta “L’isola e il tempo” (Einaudi). Introduce Veronica Galletta con letture a cura di LAV (lettori ad alta voce). Introdotta da Veronica Galletta, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima, arriva a Livorno per presentare il suo esordio l’autrice siciliana Claudia Lanteri.

Il libro si intitola “L’isola e il tempo” ed è un giallo ambientato in un’isola a sud della Sicilia, alle soglie degli anni Sessanta. Un giallo dalla struttura insolita e dal ritmo serrato che racconta la chiave di un mistero che è prima di tutto nell’animo del protagonista. L’arrivo di un barchino con a bordo due persone, una viva e l’altra morta, spezza la quotidianità di un luogo dove pochi abitanti si conoscono da sempre e vivono piegati dalla fatica per la sussistenza. Sullo sfondo, una vita modesta fatta di pesca e magre coltivazioni, e luoghi come la caserma o il piccolo porto, che ne scandiscono tempo e senso.

Ma per il protagonista dell’Isola e il tempo quei giorni, e l’indagine che ne è seguita, sono una materia da raccontare per trent’anni a chiunque si prenda la briga di ascoltarlo: donne che passano, monelli di strada, turisti che a poco a poco cambiano il volto dell’isola. Perché in quel pugno di ore si condensa un enigma irrisolto prima di tutto dentro di lui.

Un giallo letterario fuori da ogni canone e con una triplice forza: una struttura insolita, un ritmo serrato e una penna rara.

