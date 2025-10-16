Little Bit Festival 2025 – Seconda settimana

Si aprirà venerdì 17 ottobre al Nuovo Teatro delle Commedie la seconda settimana della quindicesima edizione del Little Bit Festival, organizzato da Pilar Ternera – Nuovo Teatro delle Commedie con il sostegno di Fondazione Livorno. La rassegna, intitolata Il futuro che verrà, continua a intrecciare spettacoli, incontri e azioni collaterali che fanno dialogare scena contemporanea e comunità cittadina.

La giornata inaugurale prende il via alle 18 con l’Aperitalk di Alfredo Meschi, un talk coinvolgente e radicale che affronta due tabù del nostro tempo – il denaro e il corpo – portando idee ed esperienze fuori dall’omologazione per ripensare insieme il significato della libertà. Alle ore 19.00 sarà la volta di Hallo I’m Jacket della compagnia Dimitri/Canessa, spettacolo che unisce ironia e immaginario pop per raccontare la fragilità e la potenza dei corpi, tra musica e movimento. La serata si chiuderà alle ore 21.30 con Ape Regina della Piccola Compagnia della Magnolia, una riflessione poetica e potente sull’essere donna oggi, tra archetipi e contraddizioni, in dialogo con la Libreria Mondadori.

Sabato 18 ottobre alle 18, alla Libreria Mondadori, è in programma una conversazione con Giorgia Cerruti intorno a Jorge Luis Borges, un incontro che anticipa e arricchisce la visione dello spettacolo serale. Alle 19, al Nuovo Teatro delle Commedie, debutta la compagnia under 30 ADDA con Muoiono tutti, uno spettacolo che con sguardo ironico e generazionale riflette sulle paure e le fragilità di chi oggi prova a immaginare un futuro. Alle ore 20.00 lo spazio del festival si apre alla musica con Kim Nahuel, nuovo appuntamento della rassegna Little Bit of Music a cura di Mangiadischi. In serata, alle ore 21.30, la Piccola Compagnia della Magnolia presenta Hotel Borges, viaggio teatrale ispirato alle atmosfere e alle suggestioni letterarie dello scrittore argentino, in dialogo con Mondadori.

Domenica 19 ottobre alle 17 è in programma la replica di Muoiono tutti della compagnia ADDA, mentre alle ore 18.30 chiude la settimana Edda. Ascesa e caduta di una figlia ribelle, un ritratto intimo e visionario che mette in scena una figura femminile capace di resistere, sbagliare e rinascere, trasformando la propria fragilità in forza. La giornata sarà arricchita al mattino, alle ore 10.00, da un seminario sul feng shui e l’arte del giardino di casa, dedicato a riscoprire equilibrio e armonia negli spazi quotidiani.

Il festival conferma anche questa settimana la sua vocazione a essere uno spazio di ricerca e confronto, grazie al progetto In dialogo con, che intreccia spettacoli e associazioni del territorio – tra cui Emergency, Agedo, Mondadori Bookstore, Nesi/Corea, In Associazione APS, Unicoop Etruria, Reset Livorno e Greencity Treks – rafforzando il legame tra arte e comunità.

A completare il percorso, l’Osservatorio Pubblico accompagnerà gli spettatori nella visione critica, trasformando la fruizione in un momento di partecipazione attiva e condivisa. E come ogni anno il pubblico potrà sostare e mangiare presso il Bar Pilar, all’interno del Nuovo Teatro delle Commedie.

Biglietti

Ingresso per uno spettacolo: 10 euro

Ingresso per due spettacoli: 12 euro

Sconti Soci Coop

Prenotazione sempre consigliata

Prenotazioni: [email protected] 05861864087 – 3420352386

