Little Bit Festival. Silvia Lemmi in “Il Lutto ti fa bella”

Silvia Lemmi in una foto in bianco e nero di Lorenzo Amore Bianco

Un monologo che invita il pubblico ad uscire dalla proprio zona di comfort, per guidarlo con maestria negli aspetti più “normali” del dolore: multe, bollette, organizzazione quotidiana affiancati con ironia ai massimi interrogativi sulla vita. Appuntamento venerdì 20 alle 19,15 al Nuovo Teatro delle Commedie

Prosegue il Little Bit Festival al Nuovo Teatro delle Commedie e lo fa con “Il Lutto ti fa bella”, di e con Silvia Lemmi per la regia di Emanuele Gamba. Appuntamento venerdì 20 ottobre alle 19,15 al Nuovo Teatro delle Commedie.

Un monologo che invita il pubblico ad uscire dalla proprio zona di comfort, per guidarlo con maestria negli aspetti più “normali” del dolore: multe, bollette, organizzazione quotidiana affiancati con ironia ai massimi interrogativi sulla vita. Una scena in cui inevitabilmente si inserisce un mondo esterno impreparato ad affrontare la quotidianità di una persona che sta elaborando il lutto, creando, in questo corto circuito emotivo, situazioni bizzarre che sfociano nell’assurdo e nella parodia. Non vi allarmate è uno spettacolo comico.

Spettacolo di e con Silvia Lemmi, collaborazione alla drammaturgia di Francesco Niccolini, regia Emanuele Gamba, produzione Pilar Ternera.

Introduzione a cura di Dare Protezione- associazione Onlus- Livorno

Ingresso

Ingresso per 1 spettacolo € 10

Ingresso per 2 spettacoli € 12

info e prenotazioni:

0586 1864087 – 342 0352386 [email protected]

prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it

Prenotazione o prevendita consigliata.

Condividi: