Livorno accoglie le reliquie di Santa Giulia, cinque giorni di celebrazioni

Dal corteo storico con i Cavalieri di Santa Giulia, 70 cavalli e 5 carrozze alla processione via mare, dalla gara remiera Palio di Santa Giulia alla messa in Cattedrale fino alla firma della lettera d’intenti: così la città celebra la sua patrona tra spiritualità e eventi

di Giulia Bellaveglia

Un evento straordinario che unisce fede, cultura, tradizione e spettacolo. Da domenica 18 a giovedì 22 maggio Livorno accoglierà le reliquie di Santa Giulia, eccezionalmente tornate da Brescia. Un’occasione unica per la città, che si stringerà attorno alla sua patrona con un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili. Il momento più suggestivo sarà domenica 18 alle ore 11.20 al Ponte dei Francesi, dove i Cavalieri di Santa Giulia, giunti da Brescia lungo il Cammino della Santa, accompagneranno a cavallo le reliquie fino alla Cattedrale di San Francesco. Con loro, oltre 70 cavalli, carrozze storiche, figuranti in costume e la Parte Guelfa di Firenze in un corteo spettacolare che culminerà con la benedizione del vescovo monsignor Simone Giusti. Dal 19 al 21 maggio, ogni sera alle ore 18 in Cattedrale, le parrocchie del I Vicariato guideranno preghiere e celebrazioni eucaristiche, che si concluderanno mercoledì 21 con la novena e la messa presieduta dal vescovo. Cuore delle celebrazioni sarà la processione via mare di mercoledì 21 alle ore 21.20: la barca con le reliquie partirà dalla Darsena Nuova e attraverserà i fossi medicei con sette “statio” (soste) animate da cori e fedeli. L’arrivo in piazza Grande è previsto alle ore 22.20 con saluto del sindaco Luca Salvetti, benedizione episcopale e la rappresentazione della “Passio di Santa Giulia” a cura della Compagnia del Maggio Butese. Giovedì 22 maggio alle ore 9 si terrà il Palio di Santa Giulia con partenza da Porta a Mare: una gara a cronometro tra imbarcazioni femminili, juniores e a 10 remi che animerà la Darsena Nuova. Premiazioni alle ore 12.30 alle Officine Storiche. Alle ore 17.30 in Cattedrale, la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo aprirà la processione verso l’Andana degli Anelli per la tradizionale benedizione del porto e del mare. Il corteo rientrerà in Cattedrale per la distribuzione del pane benedetto. Il vescovo Giusti ha annunciato che il tema di quest’anno sarà il martirio. “Il rosso di Santa Giulia – spiega – è il colore del coraggio e ci invita a riflettere sui martiri di oggi, tra guerre, ingiustizie e sfide imposte dall’intelligenza artificiale”. “Domenica 18 – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – firmeremo una lettera d’intenti per concretizzare, con fatica ma con convinzione, il percorso di Santa Giulia. Da assessore al turismo, ribadisco quanto queste iniziative siano fondamentali per promuovere al meglio la nostra città”.

