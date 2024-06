“Livorno al Centro”, via alla tre giorni del festival di arte e cultura

Dal 28 al 30 giugno spettacoli, mostre e conferenze, tutti completamente gratuiti. Il direttore artistico Riccardo Della Ragione: "Condividere e fare rete con altri soggetti del territorio rilanciando il centro città e celebrando i talenti locali"

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua nona edizione, il festival “Livorno al Centro”, organizzato dall’associazione culturale Riki insieme a Comune di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni, per la direzione artistica di Riccardo Della Ragione. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno circa 30 eventi – completamente gratuiti – tra spettacoli, mostre e conferenze abbracceranno ben 15 spazi cittadini coinvolgendo oltre 100 artisti (clicca qui per leggere il programma completo). Obiettivo dell’iniziativa, come ogni anno, rilanciare il centro cittadino e i talenti culturali livornesi.

“Un percorso molto ricco – spiega Della Ragione – corredato quest’anno da un fuori programma d’eccezione: la premiazione del Palio Marinaro. Quando il sindaco e il presidente del comitato organizzatore Michele De Martino me l’hanno proposto, non ci ho pensato neanche un secondo, anche perché lo spirito della manifestazione è proprio quello di condividere e fare rete con altri soggetti del territorio. Per questo ringrazio di cuore i commercianti che hanno sempre un atteggiamento giusto; nessuno guarda chi fa di più e chi di meno, ma tutti si impegnano per fare il proprio il meglio”.

“Quando un prodotto – aggiunge l’assessore alla cultura Simone Lenzi – arriva al nono appuntamento, è ovvio che si parli di un qualcosa di consolidato. Ci fa molto piacere essere riusciti a portarlo avanti nonostante si trovasse a cavallo di due legislature, abbiamo ragionato sul principio di continuità amministrativa, anticipando l’organizzazione di eventi che chiunque si sarebbe ritrovato. Mi piace molto l’idea che si parli di una kermesse diffusa, che abbraccia tutta la città e non un singolo luogo, che nasce dal basso attraverso i commercianti e che permette di accendere una luce sui talenti locali”.

Anche per l’edizione 2024 non mancheranno le medaglie d’oro del festival assegnate a Sofia Debora Fusco, giovanissima scrittrice e Giorgio Niccolai, guardalinee di fama internazionale. “Molti livornesi – conclude il direttore amministrativo del Teatro Goldoni Mario Menicagli – hanno avuto successo nel mondo ma non in città. Questa è l’occasione per celebrarli e a Riccardo non manca l’ostinazione per farlo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©