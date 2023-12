Livorno alla riscoperta del turismo: una tavola rotonda su mercato e dintorni

Il Mercato Centrale ospita, venerdì 22 dicembre alle 18, l’iniziativa dal titolo Livorno alla riscoperta del turismo: mercato e dintorni. Organizzata dall’associazione culturale Livorno Civica e presentata all’interno degli spazi del ristorante Alle Vettovaglie, si propone come un momento di dibattito aperto alla cittadinanza che metterà intorno ad uno stesso tavolo operatori turistici con esperienza pluriennale nei diversi settori del comparto.

L’obiettivo è analizzare punti di forza e di debolezza di uno dei più bei mercati coperti in Europa, considerato un elemento cardine per il rilancio turistico di Livorno anche in chiave enogastronomica. Accanto a questo, verranno analizzati i tratti distintivi che rendono l’esperienza turistica livornese unica nel suo genere, puntando su un turismo autentico, esperienziale e creativo.

La tavola rotonda mira, inoltre, ad analizzare le potenzialità derivanti dalla messa in rete degli operatori del settore, incoraggiando la collaborazione e la sinergia per plasmare un futuro turistico che rappresenti al meglio l’anima e la vivacità di Livorno.

Parteciperanno all’iniziativa Laura Giuliano per il settore del turismo culturale, Fabrizio Torsi per quello inclusivo e sostenibile, Francesco Poggiali sul turismo ambientale, Nicola Gianni su quello balneare e Francesca Sorrentino per l’ambito del turismo territoriale. L’iniziativa vedrà i saluti del sindaco Luca Salvetti. Coordina Libera Capezzone.

