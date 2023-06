“Livorno anima di mare”, nuovo ciclo di visite guidate

Si tratta di tre itinerari dedicati alla scoperta del rapporto della città e il mare, un connubio inscindibile che va avanti fin dall’antichità

“Livorno anima di mare” è il titolo del nuovo ciclo di visite guidate organizzate dalla cooperativa Agave nell’ambito del progetto Agave Racconta. Si tratta di tre itinerari dedicati alla scoperta del rapporto della città e il mare, un connubio inscindibile che va avanti fin dall’antichità. Quando si parla di storia, cultura e tradizione livornese il mare è sempre presente, questo particolare legame sarà approfondito in tre appuntamenti dove il mare farà da teatro. Si inizia venerdì 23 giugno alle ore 18:00 con la visita “Il porto dei Medici: sogni di potenza marittima” dedicato alla scoperta del Porto Mediceo con le sue darsene e i suoi forti, progettati dalla famiglia Granducale con l’obiettivo di assicurarsi un moderno scalo marittimo. “Lungomare ad arte: in bici tra i luoghi cari dei pittori” è invece il titolo dell’itinerario che si terrà il 14 luglio, in cui i partecipanti muniti di bicicletta verranno condotti a scoprire alcuni degli scorci più iconici del litorale livornese, in particolare quegli eternati dagli artisti, inoltre saranno visitati alcuni studi e atelier di pittori all’interno dei Casini d’Ardenza. Infine l’11 agosto l’appuntamento sarà dedicato al quartiere di Borgo Cappuccini con la visita “Borgo e il suo cantiere: arte, industria e tradizione”. L’itinerario si snoderà nel quartiere e nella nuova zona di Porta a Mare, ove un tempo si trovava il cantiere navale Orlando, fucina di navi e polo industriale che improntò fortemente l’aspetto odierno del quartiere. Le visite guidate di Agave Racconta sono condotte al seguito di guida autorizzata. Il prezzo delle singole visite è di 12 € se pagate sul posto, sarà possibile invece beneficiare di una tariffa ridotta, al prezzo di 10 € se invece la prenotazione è acquistata online sul nuovo sito di Agave. I bambini pagano 5€ se sopra i 6 anni | gratis se sotto i 6 anni. L’acquisto dell’intero pacchetto di visite garantirà un ulteriore sconto, al prezzo di 30€ per tutti e tre gli appuntamenti se pagato sul posto, o di 25 € se prenotato sul sito.

http://www.agave.com/tris-di-mare.htm

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3395997513 – mail: [email protected]

